Κιουμπάουερ: «Μοναδικό ψεγάδι οι ευκαιρίες που χάσαμε - Είχαμε πολύ θάρρος»

Ο Ντίετμαν Κιουμπάουερ μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (0-0), στάθηκε στην εξαιρετική αμυντική εικόνα της ομάδας του, αλλά και στις δύο κλασσικές ευκαιρίες που έχασαν οι παίκτες του.

Μόνο θετικά λόγια είχε να πει ο προπονητής της Βόλφσμπεργκερ για τους παίκτες του, αναφέροντας ως μοναδικό ψεγάδι τις δύο χαμένες ευκαιρίες, με τις οποίες, όπως ανέφερε, θα πήγαιναν με άλλες προϋποθέσεις στη ρεβάνς του Κλάγκενφουρτ

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Θα ήθελα να πω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Και στο δεύτερο μέρος χάσαμε ευκαιρίες και είναι το μόνο που ψέγω τους παίκτες μου.»

Για το αν παραμένει ο ΠΑΟΚ φαβορί στα μάτια του: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν κάναμε γκολ, τότε σίγουρα θα πηγαίναμε με άλλες προϋποθέσεις στο δεύτερο ματς. Ακόμη και έτσι θα προσπαθήσουμε να επικρατήσουμε στο ματς στην Αυστρία».

Για την άριστη ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του και ποιους παίκτες ξεχώρισε από τον ΠΑΟΚ: «Δεν θέλω να ξεχωρίσει κάποιον παίκτη του ΠΑΟΚ, σέβομαι όλους τους παίκτες, υπάρχει βέβαια ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν θέλω να ξεχωρίσω. Για να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε έπρεπε να ήμασταν οργανωμένοι τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση».

Για το γεγονός ότι η σημερινή εμφάνιση ήταν τελείως διαφορετική σε σχέση με το ματς με την Αλταχ: «Η ομάδα παρουσιάστηκε με πολύ θάρρος, όπως τους ζήτησα πριν το ματς και το δεύτερο στοιχείο που έπαιξε ρόλο ήταν η πολύ καλή οργάνωση».