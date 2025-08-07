Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου

Παρακολουθήστε ζωντανά από την Τούμπα τη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου μετά και την πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

