Οι καλύτερες στιγμές του Παναθηναϊκός - Σαχτάρ (vid)

Τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, όπου οι δύο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία και άφησαν ανοιχτούς... λογαριασμούς στην Κρακοβία (14/8, 21.00).