Η ΑΕΚ έχει την πρόκριση στα χέρια της, αλλά δεν θα είναι τίποτε εύκολο

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου είδε τα καλά και τα προβληματικά στοιχεία της ΑΕΚ κόντρα στον Αρη Λεμεσού

Είναι μια πραγματικότητα του ποδοσφαίρου, κάθε φορά που επιχειρείται κάτι νέο, όπως είναι αυτή η βερσιόν της ΑΕΚ που δημιουργεί ο Νίκολιτς. Όταν μπορείς να παίρνεις «μαθήματα», να βλέπεις εν τοις πράγμασοι τις αδυναμίες και τα ζητήματα σου, αλλά αυτό δεν σου κοστίζει σε βαθμό μη αναστρέψιμο, είναι τα πράγματα σε ελεγχόμενο σημείο. Αυτό που έγινε στο ματς της Κύπρου, θαρρώ πως είναι ένα σημαντικό μάθημα για όλους και πρώτιστα για τον προπονητή, για το που και πως μπορεί να φτάσει με αυτές τις ιδέες στο παιχνίδι της ΑΕΚ.

Είναι φανερό, το είχαμε διαπιστώσει και από τα πρώτα παιχνίδια με την Χάποελ Μπερ Σεβά, αλλά επιβεβαιώθηκε ακόμα πιο έντονα τώρα με έναν διαφορετικό και πιθανότατα πιο ισχυρό αντίπαλο, πως η ΑΕΚ είναι εξαιρετικά προβλέψιμη με τον συγκεκριμένο τρόπο που επιλέγει να αγωνίζεται. Η επιλογή να μην έχει πλάτος απόντων ακραίων παικτών, οι αδυναμίες σε εντάσεις και τρεξίματα από τους παίκτες που κινούνται στα άκρα του κέντρου και η φοβική εικόνα των δύο μπακ, είναι ένα ζήτημα που κάνει την ΑΕΚ εύκολα αναγνώσιμη από τον αντίπαλο.

Τέσσερα ματς σε ένα 90λεπτο!

Ηταν χρήσιμο αυτό το παιχνίδι, επειδή μέσα στην διάρκεια ενός και μόνο 90λεπτου, η ΑΕΚ ήταν σα να έζησε τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια. Μην σας κάνει εντύπωση. Η ΑΕΚ ξεκίνησε μαγικά, με φοβερό συνδυαστικό ποδόσφαιρο που στηρίχθηκε στους Μάνταλο και Μαρίν, όπου πέτυχε δύο γκολ και κυριάρχησε. Ένα δεύτερο 25λεπτο, όπου ο αντίπαλος διάβασε πως παίζει, της έδωσε χώρο αν και βρισκόταν με δύο γκολ πίσω και την χτύπησε στην αδυναμία να έχει παίκτες χωρίς ένταση.

Και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, αρχικά ένα κοντρολαρισμένο παιχνίδι, όπως θα ήθελε ο Νίκολιτς να πάει στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ώστε να δέχεται ελάχιστες φάσεις σε σετ παιχνίδι, αλλά δείχνοντας και πλήρη αδυναμία (ειδικά από την στιγμή που αντικαταστάθηκαν Μάνταλος και Μαρίν), να δημιουργήσει ευκαιρίες. Φινάλε με αλλαγή σχηματισμού και επιστροφή στο πιο γνώριμο 4-2-3-1, όπου και πάλι η ΑΕΚ δεν πήρε σχεδόν τίποτα από το παιχνίδι.

Τα καλά νέα για την ΑΕΚ

Σε αυτό το σημείο, στις αρχές Αυγούστου ακόμα και με πολλά κομμάτια να απαιτούνται για την συμπλήρωση του παζλ της νέας ΑΕΚ, υπάρχουν πράγματα που αφορούν αυτοματισμούς, χώρους και ρόλους στο παιχνίδι που θα βελτιωθούν και θα αυξηθούν σε διάρκεια. Αλλά υπάρχουν και άλλα, που εκτιμώ πως μπορούν να αλλάξουν μόνο με την έλευση νέων παικτών, που θα μπορούν να δώσουν στην ΑΕΚ πράγματα που αυτήν την περίοδο δεν μπορεί να πάρει από τους υπάρχοντες παίκτες.

Στα καλά νέα είναι πως ο Νίκολιτς ανοίγει ολοένα και περισσότερο την 11άδα σε νέους παίκτες. Στην Κύπρο έβαλε τον μέγιστο αριθμό που έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα, φτάνοντας στους τρεις. Είναι φανερό, πως ο Μαρίν έχει μεγάλη ποιότητα και μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ. Παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έχει το μυαλό και την κλάση για να κάνει σπουδαία πράγματα. Και από κοντά ο Μάνταλος, που απέδειξε με την κίνηση στο πρώτο γκολ, πόσο ποιοτικός και ξεχωριστός είναι ακόμα και σε αυτήν την ηλικία.

Τα μπακ, τα γκολ από φορ και η πρόκριση

Για τα ακραία μπακ, είναι ξεκάθαρη η άποψη μου. Δεν κατανοώ γιατί δεν μπαίνει ακόμα ο Πενράις και πόσο χειρότερος μπορεί να είναι απ’ αυτό που δείχνει ο Πήλιος. Δεν μπορεί να είναι ακόμα υπό συζήτηση εάν θα αποκτηθεί δεξιός μπακ, που κατά την κρίση μου πρέπει να λογαριάζεται ως βασικός. Είναι αυτονόητο πως η ΑΕΚ χρειάζεται να πάρει γκολ από τους επιθετικούς της και δεν μπορεί να βρίσκει λύσεις μόνο από στατικές μπάλες.

Η πρόκριση είναι ανοιχτή και δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ο Αρης Λεμεσού επιβεβαίωσε πως είναι μια επικίνδυνη ομάδα, που έχει παίκτες με ταχύτητα και ποιότητα που μπορούν να κάνουν άνω κάτω κάθε άμυνα. Εάν μάλιστα κάποιος συνυπολογίσει την τραυματισμένη ψυχολογία της ΑΕΚ από τα περυσινά, θα κατανοήσει πως χρειάζονται πολλές νίκες και δουλειά στην ψυχολογία, μέχρι να απαλλαχθεί από φαινόμενα προβληματικής νοοτροπίας και σημάδια κατάρρευσης σε κάθε δυσκολία.

Ωστόσο, για να μην χάσουμε και το μυαλό μας, παίζει η ΑΕΚ με τον Αρη Λεμεσού στην Νέα Φιλαδέλφεια και πρέπει να νικήσει για να περάσει. Αν δεν μπορεί, προφανώς δεν αξίζει και δεν είναι έτοιμη γι’ αυτό. Αλλά είναι ξεκάθαρο, πως η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει και αυτήν την πρόκριση και να δει που θα την βγάλει αυτή η ψυχοφθόρος διαδικασία που τραβά ήδη εδώ και καιρό. Αν κατανοήσει σωστά τα μηνύματα, μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει.

