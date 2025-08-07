Ο Γιακουμάκης ήθελε ΠΑΟΚ και η μεταγραφή του τελειώνει!

Στην τελική ευθεία μπήκε η υπόθεση του Γιώργου Γιακουμάκη, με τον ΠΑΟΚ να δρομολογεί οριστικές εξελίξεις με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτησή του!

Ο Γιακουμάκης έμοιαζε εγκλωβισμένος στην Κρουζ Αζούλ με τον ΠΑΟΚ να «παλεύει» εντατικά τις τελευταίες ημέρες την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Μεξικoύ!

Μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης (λόγω και της διαφοράς της ώρας), οι ασπρόμαυροι ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τους ιθύνοντες της Κρουζ Αζούλ, δρομολογώντας εξελίξεις.

Από πλευράς ΠΑΟΚ πάντως αναφέρεται πως είναι θέμα λεπτομερειών να «κλείσει» το deal, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, φαίνεται πως… αφήνει αρκετά χρήματα για να επαναπατριστεί.

Όλα δείχνουν πως ο Γιακουμάκης αποκτάται από τον ΠΑΟΚ υπό καθεστώς δανεισμού, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.