Τα highlights από τη «λευκή» ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (vid)

Οι καλύτερες στιγμές της ισόπαλης πρώτης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ (0-0) στο γήπεδο της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

