Λουτσέσκου: «Πιο έτοιμη η Βολφσμπέργκερ, τα νέα πρόσωπα θα ενταχθούν σταδιακά»

To πρώτο σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κάμερα του OPEN μετά την λευκή ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Βολφσμπεργκέρ στην Τούμπα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Η Βόλφσμπεργκερ έχει δύο επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Για εμάς ήταν το πρώτο παιχνίδι ότι σημαίνει αυτό από πλευράς των αντιδράσεων που θα είχαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λογικό να μην λειτουργούν όλα τέλεια.

Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι σε μια ομάδα που συνεχώς αμύνονταν και έψαχνε να παίξει στην κόντρα. Είχαν και δύο γραμμές άμυνας προς την περιοχή τους.

Τώρα η πίεση είναι σε αυτούς».

Για το γεγονός ότι η αρχική ενδεκάδα είχε σχεδόν όλους τους παίκτες από το ρόστερ της περασμένης σεζόν:

«Δεν παίρνεις έναν παίκτη και τον βάζεις κατευθείαν στο παιχνίδι. Δεν έχουμε πολλούς καινούργιους παίκτες βέβαια. Ο Κένι που έπαιξε από την αρχή, ο Ιβάνουσετς που μπήκε στη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως φυσικά και ο Μύθου που αντικατέστησε τον Τσάλοφ.

Είναι λογικό στην αρχή να ρίχνεις στη μάχη τους παλιότερους. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σταδιακά τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ θα πάρουν χρόνο και θα ενταχθούν πλήρως».