Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Κάτω από τη... βάση μπροστά, κορυφαίοι Κένι-Παβλένκα

Σε ένα βράδυ που ο ΠΑΟΚ δεν έθελξε επιθετικά απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (0-0), είχε σαν κορυφαίους τον Κένι στο ντεμπούτο του, αλλά και τον -για μία ακόμα φορά- σταθερό Παβλένκα.

Παβλένκα: Ίσως ο κορυφαίος «ασπρόμαυρος» στο παιχνίδι. Δύο σωτήριες επεμβάσεις σε αμφότερες περιπτώσεις απέναντι στον Μπάλο.

Κένι: Στο επίσημο «ντεμπούτο» του ήταν αρκετά δραστήριος κυρίως επιθετικά, βοηθώντας συνεχώς τον Αντρίγια από τα δεξιά, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Μπάμπα: Πολλά αμυντικά κενά από τ΄αριστερά, με τον Γκανέζο μπακ να «εκτίθεται» σε αρκετές περιπτώσεις, με τις υπερβολικές κούρσες του.

Κεντζιόρα: Ήταν σχεδόν άψογος στα αμυντικά του καθήκοντα, με μοναδικό «ψεγάδι» το λάθος του προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο «διόρθωσε» ο Παβλένκα.

Μιχαηλίδης: Προσπάθησε να καλύψει τα κενά από τ΄αριστερά και σε αρκετές περιπτώσεις τα κατάφερε. Επιθετικά οι περισσότερες μεταβιβάσεις προς τον Κένι ήταν αναποτελεσματικές κάτι που στοίχισε στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ.

Καμαρά: Φάνηκαν κάπως εκτός «νερών» με τον Μεϊτέ, καθώς υπήρχαν αρκετά «κενά» στον άξονα, με τον ΠΑΟΚ να υστερεί κυρίως δημιουργικά αλλά και σε κάποιες φάσεις και ανασταλτικά.

Μεϊτέ: Πολλές φορές ήταν ένα «κλικ» πιο αργός κυρίως στην ανάπτυξη του Δικεφάλου, ενώ και πίσω δεν «έδεσε» με τον Καμαρά.

Κωνσταντέλιας: «Κεφάτος», βοήθησε πολλές φορές τον ΠΑΟΚ να «πάρει» μέτρα, αλλά υστέρησε στην τελική πάσα-απόφαση.

Ζίβκοβιτς: Από τους πιο κινητικούς μεσοεπιθετικά ο Σέρβος. Η δεξιά πλευρά ήταν η «καλή» επιθετικά του Δικεφάλου, με τον Αντρίγια να συνδυάζεται όμορφα σε πολλές περιπτώσεις με τον Κένι.

Τάισον: Χωρίς πολλές ενέργειες μεσοεπιθετικά, ενώ και στα ανασταλτικά του καθήκοντα δεν βοήθησε στον βαθμό που έπρεπε τον Μπάμπα.

Τσάλοβ: Ελάχιστες επαφές με τη μπάλα για τον Ρώσο, που δεν βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη των «ασπρόμαυρων».

Οι αλλαγές

Μύθου: Ιστορικό ντεμπούτο για τον 18χρονο φορ, ο οποίος έδειξε αρκετά καλά στοιχεία όσο αγωνίστηκε, «σπάζοντας» όμορφα την μπάλα.

Οζντόεφ: Αρκετά ασταθής στον άξονα όπως και το δίδυμο Καμαρά-Μείτέ, έχοντας ένα «ολέθριο» λάθος, το οποίο λίγο έλειψε να στοιχίσει.

Ιβανούσετς: «Ντεμπούτο» για τον Κροάτη μεσοεπιθετικό, χωρίς να δείξει κάτι ιδιαίτερο όπως όλοι οι μεσοεπιθετικοί του ΠΑΟΚ.

Σορετίρε: Μπήκε πολύ αργά στο παιχνίδι και δεν μπορεί να κριθεί.