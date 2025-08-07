Ιστορικό ντεμπούτο και αποθέωση για τον Μύθου στην Τούμπα (vid)

Τι στιγμή για τον νεαρό άσο του ΠΑΟΚ! Ο Ανέστης Μύθου πέρασε στο γήπεδο στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης και γνώρισε την αποθέωση από την Τούμπα που σηκώθηκε στο πόδι για να τον μπουστάρει.

Δείτε το βίντεο: