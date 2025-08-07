MENU
Πελίστρι και Πάλμερ Μπράουν άγγιξαν το γκολ ενάντια στην Σαχτάρ (vid)

Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Πελίστρι και μετέπειτα μια κεφαλιά από τον Πάλμερ Μπράουν λίγο έλειψε να δώσουν το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, όμως ο τερματοφύλακας των Ουκρανών φώναξε «όχι».
