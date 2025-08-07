Η κριτική της ΑΕΚ: Σούπερ Περέιρα, αφέλεια στην άμυνα και ορθή διαχείριση στην επανάληψη

Η ΑΕΚ μπορούσε να κλειδώσει από απόψε την πρόκριση αλλά πλήρωσε την αφέλεια που έδειξε μετά το 0-2. Τα έκανε όλα απόψε ο MVP Ρομπέρτο Περέιρα, σωστά διαχειρίστηκαν το ματς στο δεύτερο μέρος ποδοσφαιριστές και Μάρκο Νίκολιτς.

Στρακόσα 7

Στα δυο γκολ που δέχεται δεν φέρει ευθύνη. Οι αντίπαλοι, τον εκτελούν μέσα από την περιοχή. Από εκεί και πέρα, σε μια-δυο στιγμές που χρειάστηκε ήταν αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του.

Ρότα 6

Αντιμετώπισε πρόβλημα με ιλίγγους χθες και ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα ήταν καλύτερα και μπήκε στην ενδεκάδα. Ήταν μαχητικός, προσπάθησε αλλά μέχρι εκεί. Δεν είχε την γνωστή του ενέργεια και ένταση και υστέρησε.

Μουκουντί 8

Κορυφαίος της άμυνας. Σωστές τοποθετήσεις, σωστό διάβασμα του παιχνιδιού, νικητής στις περισσότερες μονομαχίες. Αν δεν υπήρχαν και αυτές οι δυο αδράνειες στα γκολ του αντιπάλου που ήταν όμως συνολικό πρόβλημα, θα ήταν όλα τέλεια για εκείνον. Βοήθησε και στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω με ηρεμία.

Ρέλβας 7

Σχετικά καλό ματς και από τον Ρέλβας. Ο οποίος βεβαίως, έχει πετύχει το 0-2 με τρομερή ενέργεια και πλασέ μέσα στα καρέ του αντιπάλου. Στο κακό διάστημα της ΑΕΚ, είχε κάποια θεματάκια όσον αφορά τον έλεγχο του χώρου αλλά στη συνέχεια το βρήκε και ήταν συνεπής στα καθήκοντα του.

Πήλιος 5

Κακό παιχνίδι από τον Πήλιο. Έχει τη βασική ευθύνη στη μείωση του σκορ αφού αφαιρέθηκε και κράτησε ονσάιντ τον Κακουλή. Είναι στιγμές και λεπτομέρειες που απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση. Και δεν την είχε. Από εκεί και πέρα αντιμετώπισε κι άλλα προβλήματα αμυντικά ενώ δεν ήταν σίγουρος ούτε με την μπάλα στα πόδια.

Μάνταλος 7

Πάλεψε, έτρεξε πολύ, δημιούργησε και παρείχε ασφάλεια με την μπάλα στα πόδια. Χάιλαιτ ενέργεια προφανώς, η εξαιρετική κάθετη κίνηση που κάνει στο 0-1 και η πάσα προς τον Περέιρα. Φανταστική ενέργεια. Από εκεί και πέρα, ήταν πάντα εκεί, συνεπής στον χώρο ευθύνης του και οι όποιες αμυντικές αδυναμίες εμφάνισε η ΑΕΚ αφορούσαν μια συνολική αφέλεια. Στην επανάληψη η αλήθεια είναι κουράστηκε, είχε κάρτα και από το πρώτο ημίχρονο και ο Νίκολιτς τον απέσυρε.

Περέιρα 9

Κορυφαίος της ΑΕΚ για ένα ακόμα ματς. Έκανε τα πάντα. Έκοβε, έραβε, δημιουργούσε. Απόψε, σκόραρε κι όλας! Η ενέργεια του είναι καταπληκτική: Αψογο πάρσιμο της μπάλας και εκτέλεση με μεγάλη ακρίβεια! Έπαιξε με υψηλή ένταση σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, κάλυψε παρά πολλούς χώρους, ήταν πάντα εκεί πρώτος να δημιουργήσει και να βοηθήσει στο συνδυαστικό παιχνίδι και αφού τα είχε δώσει όλα, στο 90’ αντικαταστάθηκε από τον Γιόνσον.

Λιούμπισιτς 6

Τα έδωσε όλα αλλά και πάλι κάτι του έλειπε. Βασικά, αυτό που του έλειπε ήταν η σωστή απόφαση. Ενώ κουβαλούσε σωστά την μπάλα, δεν είχε το καθαρό μυαλό είτε να τη μοιράσει σωστά, είτε να εκτελέσει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ήταν αρκετές οι φορές σήμερα που έκανε έξαλλο τον Νίκολιτς.

Μαρίν 6

Εντυπωσίασε στην Ουγγαρία, σήμερα πράγματι δεν ήταν καλός. Έπαιξε στο 10 αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στον Νίκολιτς αυτά που περίμενε. Είχε κάποιες σωστές ενέργειες με την μπάλα στα πόδια, βοήθησε ως έναν βαθμό στο passing game αλλά μέχρι εκει.

Ζίνι 7

Δημιούργησε προβλήματα στην αντίπαλο άμυνα όμως υστέρησε απόψε στην τελική απόφαση. Είχε αφέλεια στο παιχνίδι του σε ορισμένες στιγμές όμως τα έδωσε όλα. Πάλεψε, ήταν πιεστικός, είχε κινήσεις στον χώρο όμως δεν του βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι, ενώ άλλο ένα πρόβλημα ήταν ότι δεν τροφοδοτήθηκε αρκετά.

Πιερό 6

Παρ’ ότι βρέθηκε τρεις-τέσσερις φορές σε θέση βολής και πάλι δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Είναι πλέον αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που υπάρχει με τον Πιερό ο οποίος φαίνεται πως έχει χάσει την ψυχολογία του. Οι θέσεις που βγήκε για εκτέλεση ήταν εξαιρετικές όμως του έλειψε το καθαρό μυαλό. Πρέπει να το βρει άμεσα.

Οι αλλαγές

Πινέδα 7

Έσωσε πράγματα με την είσοδο του. Έφερε φρεσκάδα, εντάσεις, ταχύτητα. Κράτησε και μοίρασε την μπάλα με ασφάλεια, βοήθησε επίσης να ελέγξει απόλυτα η ΑΕΚ τον ρυθμό στην επανάληψη και ήταν μια κίνηση που βγήκε στον Νίκολιτς.

Κοϊτά 7

Και ο Κοϊτά έφερε τρεξίματα και πίεση στην μεσοεπιθετική γραμμή παίζοντας στο αριστερό άκρο. Μπορεί επιθετικά να μην φάνηκε, όμως ήταν άψογος τακτικά.

Κουτέσα 6

Για τον ίδιο λόγο μπήκε και ο Κουτέσα στο ματς για να βοηθήσει με την ταχύτητα του όμως δεν το έκανε με συνέπεια καθώς υπέπεσε σε κάποια λάθη με την μπάλα στα πόδια που θα μπορούσε να αποφύγει.

Γκατσίνοβιτς 6

Έπαιξε στο δέκα όμως δεν είχε τις καλύτερες αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια. Ενώ ήταν αρκετά κινητικός, δεν είχε το καθαρό μυαλό.

Γιόνσον -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 7

«Μετά το 2-0 κάναμε παιδιάστικα πράγματα χωρίς συγκέντρωση. Όταν είσαι στο 2-0 πρέπει να το κρατάς με νύχια και με δόντια και να μην ανεβάζεις τις γραμμές δίνοντας τη δυνατότητα στον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση. Πρέπει να μεγαλώσουμε σε αυτό το κομμάτι». Σαφής και ξεκάθαρος. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε να του βγαίνουν τα πάντα στο πρώτο τέταρτο με την ΑΕΚ να βρίσκει δυο γκολ αλλά παράλληλα είδε και στη συνέχεια την ομάδα του να παίζει με αφέλεια και με ρίσκα χωρίς νόημα - έχοντας όπως είπε και ο ίδιος δικό της το σκορ - με αποτέλεσμα να κάνει δυο γκολ δώρο στον αντίπαλο. Είναι φανερό πως ο Σέρβος είχε κάτι άλλο στο μυαλό του που δεν το ακολούθησαν οι παίκτες του. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό πως μπόρεσε ο ίδιος να διαχειριστεί την κατάσταση μετά το τέλος του πρώτου μέρους. Με τις αλλαγές και την αλλαγή του σχηματισμού έφερε το ματς 100% στα μέτρα του και η ΑΕΚ επί της ουσίας ανασταλτικά ήταν κυρίαρχη. Στο δημιουργικό κομμάτι όπως και στο εκτελεστικό η ομάδα του πράγματι υστέρησε κάτι ωστόσο είναι δεδομένο πως οι παίκτες του θα είναι πιο διαβασμένο στη ρεβάνς, να αποφύγουν αυτά τα εύκολα λάθη που έκαναν και αν συμβεί αυτό, τότε η πρόκριση θα έρθει.