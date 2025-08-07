MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Στο 54' της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ απείλησε για πρώτη φορά την εστία της Βόλφσμπεργκερ, όμως το σουτ του Κένι πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των Αυστριακών.

Δείτε τη φάση:

Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι (vid)