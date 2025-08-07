Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι (vid) 07-08-2025 21:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC ΠΡΟΣΩΠΑ Τζόντζο Κένι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 54' της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ απείλησε για πρώτη φορά την εστία της Βόλφσμπεργκερ, όμως το σουτ του Κένι πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των Αυστριακών. Δείτε τη φάση: Έκλεισε στόματα: Ο παίκτης που έδειξε με το «καλησπέρα» πως είναι έτοιμος για τη 12άδα της Εθνικής menshouse.gr Ξεχασμένος απ’ όλους στα 29: Το ταλέντο του Παναθηναϊκού που έχασε το δρόμο menshouse.gr Ελληνικό Survivor: Έτοιμος να επιστρέψει ο νο1 παίκτης όλων των εποχών! (Vid) dailymedia.gr Το έγκλημα των 534 ευρώ: Η Αθήνα του 2025 «σκοτώνει» τα παιδιά της menshouse.gr Για το μεγάλο «μπαμ» με την Μαρία Αντωνά… dailymedia.gr Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας: Πάτησε το κουμπί ο Τραμπ… instanews.gr Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Ποιος Μασκ; Αυτή η γυναίκα θα «κλέψει» την προεδρία των ΗΠΑ από τον Τραμπ, σύμφωνα με τους μπουκ! menshouse.gr Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι (vid) SHARE