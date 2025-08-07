Πινέδα: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη ρεβάνς»

Ο Ορμπελίν Πινέδα τόνισε ότι η ομάδα του δεν είχε καλή τοποθέτηση στον αγωνιστικό χώρο στα δύο γκολ που δέχθηκε από τον Άρη Λεμεσού.

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα στην κάμερα της Cosmote μετά το 2-2 με τον Άρη Λεμεσού.

«Μπήκαμε πάρα πολύ καλά. Εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες και πετύχαμε δυο γκολ. Δεχθήκαμε όμως και δυο γκολ. Δεχθήκαμε δυο αντεπιθέσεις. Δεν είχαμε καλή τοποθέτηση στον αγωνιστικό χώρο και έτσι δεχθήκαμε τα δύο γκολ. Προσπαθήσαμε, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε κι άλλο γκολ. Απομένει το δεύτερο παιχνίδι και ελπίζουμε στη ρεβάνς να τα πάμε καλύτερα».

Τι θεώρησε επικίνδυνο από τον Άρη Λεμεσού ενόψει και της ρεβάνς;

«Είναι αλήθεια ότι άλλαξε σχηματισμό ο αντίπαλος. Θέλαμε να διασπάσουμε την άμυνα τους. Το καταφέραμε σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μπορέσουμε πάρουμε την πρόκριση. Και οι δύο ομάδες θέλουν να συνεχίσουν στην επόμενη φάση οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο αντίπαλος έχει αξιόλογους παίκτες».