Απίθανος Παβλένκα κατεβάζει ξανά τα ρολά (vid)

Για δεύτερη φορά ο Τσέχος πορτιέρε κράτησε ανέπαφη την εστία του διορθώνοντας εκτός των άλλων και το ολέθριο λάθος του Κεντζιόρα από το οποίο προήλθε και η χαμένη ευκαιρία των Αυστριακών.

Δείτε τη φάση: