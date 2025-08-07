Η ΑΕΚ ήταν ονειρώδης στο πρώτο τέταρτο στην Κύπρο, προηγήθηκε με 2-0 όμως έπειτα έπαθε μπλακ άουτ και ισοφαρίστηκε. Το τελικό 2-2 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Άρη Λεμεσού, αλλά η πρόκριση κρίνεται στην OPAP Arena…

Τα γκολ ήρθαν σήμερα για την ΑΕΚ, ωστόσο η Ένωση δεν κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» στην άμυνα (2-2) και θα χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά κόντρα στον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 2-0 νωρίς κόντρα στον Άρη Λεμεσού, ωστόσο οι Κύπριοι βρήκαν απαντήσεις και ισοφάρισαν γρήγορα σε 2-2, με το ματς να... σβήνει εκεί και τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην OPAP Arena.

Ονειρικό ξεκίνημα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν αμφότερες δυναμικά, δείχνοντας από την αρχή πως θα υπάρχουν αρκετές φάσεις στο ματς, ενώ από την αρχή οι μονομαχίες στον χώρο του κέντρου ήταν δυνατές. Η πρώτη ευκαιρία ήρθε στο 3' και ήταν για τους γηπεδούχους, ωστόσο ένα σουτ που έγινε έξω από την περιοχή κόντραρε στα σώματα.

Μόλις στο 9ο λεπτό ήρθε και το πρωτο γκολ στην αναμέτρηση, με την ΑΕΚ να ανοίγει το σκορ χάρη σε τρομερή ενέργεια του Πέτρου Μάνταλου. Ο Έλληνας διεθνής ξεμαρκαρίστηκε υπέροχα στο κέντρο, έκανε μία πανέμορφη κάθετη, έβγαλε τετ α τετ τον Περέιρα και ο Αργεντίνος χαφ βρήκε στόχο για το 1-0, σκοράροντας το πρώτο του επίσημο γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Η ομάδα του Νίκολιτς δεν πήρε το πόδι από το γκάζι και συνέχισε να πιέζει. Αρχικά απείλησε με τον Ρότα στο 13΄, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση διπλασίασε τα τέρματά της. Από το κόρνερ που κέρδισε, η μπάλα έφτασε στον Ρέλβας μέσα στην περιοχή, αυτός αρχικά προσποιήθηκε και στη συνέχεια με ένα τελείωμα με το δεξί βρήκε σε ακόμη ένα ματς δίχτυα, κάνοντας το 2-0 στο 14ο λεπτό. Πριν καλά-καλά καταλάβει ο Άρης τι γινόταν, η Ένωση είχε ακόμη μία ευκαιρία για να κάνει το 3-0, ωστόσο ο Πιερό την σπατάλησε. Ο φορ από την Αϊτή πάτησε περιοχή, ωστόσο έφυγε σε πλάγια θέση και το σουτ με το αριστερό που έκανε δεν ήταν το ιδανικό, με τη μπάλα να φεύγει άουτ.

Εφιαλτική συνέχεια

Ακόμη και έτσι ωστόσο, οι Κύπριοι έδειχναν πως έχουν σφυγμό και δεν θα άφηναν το παιχνίδι στην τύχη του. Η πρώτη απάντηση του Άρη ήρθε στο 18ο λεπτό με τον Κακουλλή. Ο 24χρονος φορ έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, ξέφυγε από τον Ρέλβας, ενώ ούτε ο Ρότα τον πρόλαβε, με τον Κύπριο να νικά τον Στρακόσα, μειώνοντας έτσι σε 2-1.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και είχαν πλέον και το momentum. Ο Κακουλλής απείλησε ξανά (21'), ωστόσο ο κίπερ της Ένωσης έσωσε αυτή τη φορά, ενώ στο 28΄ ένα σουτ σταμάτησε στα σώματα. Έτσι, ο Άρης «χτύπησε» ξανά με τον Γκόλντσον να φέρνει το ματς στα ίσα. Ο 32χρονος στόπερ έπιασε έναν... κεραυνό μέσα από την περιοχή και δεν άφησε περιθώρια στον Στρακόσα για το 2-2.

Έπεσε ο ρυθμός

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν σε καμία περίπτωση ανάλογο του πρώτου. Οι δύο ομάδες προχώρησαν γρήγορα σε αλλαγές και τα λεπτά που περνούσαν φαινόντουσαν περισσότερο... αναγνωριστικά, με καμία από τις δύο να μην ρισκάρει για το οτιδήποτε.

Συγκεκριμένα, στο 53ο λεπτό οι Κύπριοι είχαν μία καλή ευκαιρία με τον Μαγιαμπελά και από εκεί και πέρα έπρεπε να περάσουν 11 λεπτά για τις επόμενες μαζεμένες φάσεις. Αρχικά ένα σουτ του Πιερό (64') έφυγε άουτ, ενώ στη συνέχεια ο Άλβες μπλόκαρε το σουτ του Ραζβάν Μάριν. Η απάντηση της ομάδας της Λεμεσού ήταν και εδώ άμεση, με τον Κβιλιτάια να απειλεί με κεφαλιά και τη μπάλα να φεύγει άουτ.

Τελικά, όσο περνούσαν τα λεπτά, ο ρυθμός έπεφτε ακόμη περισσότερο και οι δύο ομάδες ήθελαν απλά να έχουν την κατοχή για να μην κινδυνέψουν και όχι για να δημιουργήσουν. Έτσι, το 2-2 έμεινε μέχρι και το τελικό σφύριγμα της λήξης, με την ΑΕΚ και τον Άρη Λεμεσού να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς στη Φιλαδέλφεια.

Άρης Λεμεσού: Βάνα Άλβες, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκουν, Κορέια, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ , Μόντνορ, Κβιλιτάια, Κακουλής.

AEK: Στρακόσα, Ρότα,Μουκουντί Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Μάριν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Ζίνι, Πιερό.