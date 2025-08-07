Ινίγο Μαρτίνεθ: Τέλος από Μπαρτσελόνα, συμφωνία με Αλ Νάασρ

Ο Ισπανός στόπερ συνεχίζει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, υπογράφοντας στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Αλ Νασρ. Ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός έλυσε το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς και μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία ως ελεύθερος, υπογράφοντας μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ενώ η μετακίνηση αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της Αλ Νασρ, στην οποία αγωνίζεται και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Μαρτίνεθ μέτρησε 46 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με την Μπαρτσελόνα, έχοντας απολογισμό 3 γκολ και 6 ασίστ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη La Liga.