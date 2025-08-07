Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Ο Παβλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ σε τετ α τετ του Μπαλό (vid) 07-08-2025 20:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γίρι Παβλένκα φώναξε παρών και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο κρατώντας το μηδέν στην εστία του λέγοντας «όχι» στον Μπαλό που βρέθηκε σε θέση τετ α τετ απέναντί του στο 18ο λεπτό. Δείτε τη φάση: Τον άρπαξαν με 4 πυροβολισμούς: Ο προπονητής-σύμβολο που «συμβίωσε» με τους απαγωγείς του για 65 μέρες menshouse.gr Ζύγιζε μόλις 29 κιλά: Το πικρό τέλος της πανέμορφης ηθοποιού που σάρωνε την εποχή της βιντεοταινίας menshouse.gr Ο σέντερ που θέλει ο Μπαρτζώκας στον Ολυμπιακό (Vid) menshouse.gr Με λευκό φόρεμα, στο πιάνο της: Η Κατερίνα Στικούδη αποθεώθηκε ακόμη κι από τους haters της… (Pics) dailymedia.gr Όλη η σύγχρονη Ελλάδα σε μια εικόνα: Το σκίτσο του Αρκά για τις διακοπές «πόνεσε» πολλούς (Pics) instanews.gr Στον «αέρα» το Μουντιάλ του 2026! dailymedia.gr Ποιος Μασκ; Αυτή η γυναίκα θα «κλέψει» την προεδρία των ΗΠΑ από τον Τραμπ, σύμφωνα με τους μπουκ! menshouse.gr 100 χρόνια μπροστά: Αυτό που έκανε η Κοπεγχάγη με τους τουρίστες επιβάλλεται να το κάνει και η Ελλάδα instanews.gr Ο Παβλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ σε τετ α τετ του Μπαλό (vid) SHARE