Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Το απίθανο σουτ του Μαρίν και η επέμβαση του Άλβες (vid)

Ποδόσφαιρο
Ένα πολύ επικίνδυνο σουτ έπιασε ο Μαρίν στο 65ο λεπτό, όμως ο Άλβες δήλωσε παρών και κράτησε την ομάδα του μακριά από τα να δεχτεί τρίτο γκολ.
