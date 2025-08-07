Η Τούμπα μίλησε: Αποθέωση για τον Ιβάν Σαββίδη! (pics/vid)

Μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στη σουίτα της Τούμπας, άπαντες γύρισαν τα κεφάλια τους προς τα επίσημα του γηπέδου, αποθεώνοντας τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ!

Συνοδευόμενος από τους δύο γιους του, Νίκο και Γιώργο, ο Ιβάν Σαββίδης έφτασε μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, αφού προηγήθηκε η «πύρινη» ομιλία του, προς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Μετά την καθιερωμένη προθέρμανση των ασπρόμαυρων, έγινε αντιληπτή η παρουσία του στη σουίτα της Τούμπας, με τα κεφάλια όλων των παρευρισκόμενων να γυρνούν προς τα επίσημα του γηπέδου, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα προς τον διοικητικό ηγέτη της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Φώναξαν ρυθμικά το όνομα «Ιβάν Σαββίδης», όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο.