Βιεϊρίνια: «Οι παίκτες είναι πεινασμένοι, θα τα δώσουν όλα - Πάντα δίπλα μας ο Ιβάν!»

Oι δηλώσεις του Αντρέ Βιεϊρίνια στην κάμερα του OPEN πριν την σέντρα στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Βολφσμπέργκερ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν όνειρο. Όχι αυτό που έζησα μόνο την τελευταία βραδιά, αλλά όλα όσα έζησα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ήταν επιλογή του σώματός μου. Δεν άντεχα άλλο. Ήθελα να σταματήσω όσο πιο σωστά γίνεται. Δυστυχώς δεν κατάφερα να παίξω στο Champions League με τον ΠΑΟΚ, αλλά είμαι περήφανος που σταμάτησα έτσι».

Για το αν το άγχος είναι μεγαλύτερο τώρα που βρίσκεται εκτός ρόστερ:

Τώρα ξέρεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις στον αγωνιστικό χώρο και έτσι τώρα το άγχος είναι περισσότερο. Είναι πιο δύσκολο να το ζεις από έξω».

Για το κλίμα στην ομάδα:

«Το κλίμα στα αποδυτήρια είναι άψογο. Είναι μια νέα αρχή στα 100 χρόνια της ομάδας μας. Όλοι μας στον ΠΑΟΚ θέλουμε να δώσουμε το 100% του εαυτού μας να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά. Θα είναι δύσκολα, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη που έχουν γίνει και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι στο τέλος».

Όσον αφορά τα προκριματικά και το επίπεδο ετοιμότητας:

«Η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι το καλύτερο τα προκριματικά. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι στο 100% της φυσικής κατάστασης. Υπάρχουν ανοιχτές θέσεις στο ρόστερ, οι μεταγραφές “τρέχουν”. Υπάρχει φυσικά θέληση. Είναι μια πρόκληση και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για τον Ζίβκοβιτς:

«Και εγώ και ο Ζίβκοβιτς ξεκινήσαμε από τα ασπρόμαυρα. Εγώ από τη Γκιμαράες, εκείνος από την Παρτιζάν. Ο σύλλογος και η Θεσσαλονίκη τους αγκαλιάζει όλους. Είμαι χαρούμενος που είναι αρχηγός. Να βοηθήσει και αγωνιστικά και στα αποδυτήρια ιδιαίτερα τους νεαρούς παίκτες. Μακάρι να είναι όσο πετυχημένος όσο και εγώ με το περιβραχιόνιο. Να σηκώσει πολλά τρόπαια».

Για τον Λουτσέσκου:

«Περνάει τη θέληση που πρέπει να έχει ο κάθε παίκτης. Αυτό το κάνει εδώ και χρόνια ο Λουτσέσκου. Με το mentality που έχει σαν μότο. Έχει την ίδια ομάδα σχεδόν με πέρσι, δεν χρειάζεται χρόνος για να δεθούν. Αυτό που χρειάζεται όμως απόψε είναι η νίκη για να πάμε με την καλύτερη δυνατή κατάσταση στην ρεβάνς».

Όσον αφορά για το πώς βλέπει το σύνολο του ΠΑΟΚ:

«Είναι πεινασμένοι οι παίκτες. Περίμεναν πώς και πώς το ματς. Θέλουμε να πάμε καλά στην Ευρώπη. Ξέρουμε όμως ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί γιατί τα πρώτα παιχνίδια είναι πάντα δύσκολα.

Τα νέα παιδιά από τις ακαδημίες θα έχουν τις ευκαιρίες τους. Έχουν δείξει ότι είναι πεινασμένα, έχουν ποιότητα, αξίζουν να φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Χρειάζονται φυσικά δουλειά, αλλά δίπλα και στις νέες προσθήκες που έχουν έρθει δημιουργούν ένα σύνολο ικανό να πλαισιώσει το rotation και να δώσει λύσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Για τους Τάισον και Κωνσταντέλια:

«Είναι δύο πάρα πολύ καλά παιδιά. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει ο Τάισον στα 37. Βέβαια στο μυαλό του είναι ακόμη παιδιά. Έχουν άπειρη ποιότητα και οι δύο και ο ένας βοηθάει και αγαπάει τον άλλον. Χαίρομαι που θα είμαι απ’ έξω πλέον και θα τους απολαμβάνω να παίζουν».

Τέλος, για την επιστροφή Σαββίδη στην Τούμπα:

«Πόνεσε πολύ (σ.σ που ήταν μακριά τόσα χρόνια), ο ίδιος το ξέρει. Ήταν όμως πάντα δίπλα μας, πότε δεν ήταν μακριά μας. Με αυτήν την εικόνα ο κόσμος σήμερα δείχνει τη στήριξη του στον Ιβάν Σαββίδη για τα όσα έχει κάνει και έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ».