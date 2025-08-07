Νίκολιτς: «Δεχθήκαμε γκολ σαν παιδιά...»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ δέχθηκε τα δύο γκολ από τον Άρη Λεμεσού.

Το πολύ καλό ξεκίνημα αλλά και στα δύο γκολ που δέχθηκε η ΑΕΚ και τα οποία χαρακτήρισε «δώρα» σχολίασε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το 2-2 με τον Άρη Λεμεσού.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά, κάναμε μια πολύ καλή αρχή, βάλαμε τα δύο γκολ, είχαμε άλλη μια ευκαιρία να σκοράρουμε και μετά έγινε αυτό που είχα πει. Αρχίσαμε να κάνουμε δώρα στον αντίπαλο, δύο δώρα, το ένα μια μακρινή μπαλιά, στην γραμμή του οφσάιντ στην πλάτη της άμυνας και το άλλο από στημένη φάση στο κόρνερ, απίστευτα πράγματα, δεχθήκαμε γκολ σαν παιδιά. Είναι αυτό που είπα, χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, να μην υπάρχουν νεκρά διαστήματα, δυστυχώς όμως υπό αυτές τις συνθήκες, είχε πολύ υγρασία, πολύ ζέστη, το γήπεδο δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση, η μπάλα αναπηδούσε.

Είμαι όμως πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες μου, έκαναν ότι μπορούσαν, προσπάθησαν. Οι οπαδοί ήρθαν και μας στήριξαν, κρίμα γιατί παίζαμε ουσιαστικά εντός έδρας και τελικά όλα θα κριθούν στην Αθήνα.

Άλλαξαν κι εκείνοι σύστημα, και τότε αλλάξαμε κι εμείς το δικό μας, θεωρώ ότι γνωρίζουμε πολύ καλά το σύστημα που παίζουνε, ουσιαστικά γίνανε κάποιες φάσεις, δε νομίζω ότι σε τακτικό επίπεδο είχαμε κάποιο ζήτημα, ήταν ατομικά λάθη σε τακτικό επίπεδο που μας κόστισαν, οι μεγάλες μπαλιές, οι δεύτερες μπάλες που χαθήκανε, οι αντεπιθέσεις, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες και με δεδομένο αυτά που είδα έχω μεγάλη πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα και πρόκριση στην Αθήνα».