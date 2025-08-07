Παναθηναϊκός: Με Τετέ «δεκάρι» κόντρα στη Σαχτάρ

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Τριφυλλιού στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, για τον 3ο προκριματικό του Europa League. Στον πάγκο ο Ζαρουρί...

Ο Πορτογάλος τεχνικός παρατάσσει τους Πράσινους με σχηματισμό 4-2-3-1 και τον Τετέ σε θέση "10", αντί του τραυματία Μπακασέτα. Οι Πελίστρι και Τζούρισιτς θα βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης, με τον Σφιντέρσκι στην κορυφή. Ο Σέρβος εξτρέμ μάλιστα θα φοράει για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Στο τέρμα παραμένει ο Ντραγκόφσκι, με τους Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουμ, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα, ενώ δίδυμο στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Μαξίμοβιτς και Τσιριβέγια.

Στον πάγκο των Πρασίνων οι Λαφόν, Κότσαρης, Σιώπης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ και Μπρέγκου.

Για την ουκρανική ομάδα ο Αρντά Τουράν ξεκινάει επίσης σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τους Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβλιένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μάρλον, Οτσερέτκο, Νιούερτον, Σουντάκοφ, Σαντάνα και στην κορυφή ο Κουά Ελίας.