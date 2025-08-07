MENU
Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Μάνταλος «κόβει», Περέιρα «ράβει» και 0-1 (vid)

Ποδόσφαιρο
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ του αγώνα στην Κύπρο και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
