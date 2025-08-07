Μια θέση ψηλότερα η Εθνική Γυναικών στη βαθμολογία της FIFA

Η Εθνική Ελλάδας Γυναικών ανέβηκε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, καταλαμβάνοντας πλέον την 60ή θέση με 1415.95 βαθμούς.

Πρόκειται για την πρώτη θετική μεταβολή στη βαθμολογία της ομάδας από τον Δεκέμβριο του 2024.

Η κορυφαία θέση που έχει κατακτήσει ποτέ η γαλανόλευκη στο ranking της FIFA ήταν η 50ή το 2008, ενώ η χειρότερη ήταν η 74η το 2014.

Στην κορυφή της κατάταξης ανέβηκε η Ισπανία, η οποία είναι και η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια, ρίχνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στη 2η θέση. Η Σουηδία πραγματοποίησε άλμα τριών θέσεων και ανέβηκε στην 3η, ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία βρίσκεται πλέον 4η. Την πεντάδα συμπληρώνει η Γερμανία.