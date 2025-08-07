Μια θέση ψηλότερα η Εθνική Γυναικών στη βαθμολογία της FIFA

Πρόκειται για την πρώτη θετική μεταβολή στη βαθμολογία της ομάδας από τον Δεκέμβριο του 2024.
Η κορυφαία θέση που έχει κατακτήσει ποτέ η γαλανόλευκη στο ranking της FIFA ήταν η 50ή το 2008, ενώ η χειρότερη ήταν η 74η το 2014.
Στην κορυφή της κατάταξης ανέβηκε η Ισπανία, η οποία είναι και η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια, ρίχνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στη 2η θέση. Η Σουηδία πραγματοποίησε άλμα τριών θέσεων και ανέβηκε στην 3η, ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία βρίσκεται πλέον 4η. Την πεντάδα συμπληρώνει η Γερμανία.