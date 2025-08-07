«Πρώτη» για Κένι - Η 11άδα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (pic)

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (7/8 20:30) έγινε γνωστή, με τον Τζόντζο Κένι να παίρνει φανέλα βασικού, κάνοντας το επίσημο ντεμπούτο του.

«Πρεμιέρα» για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στους Κυπελλούχους Αυστρίας για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Οι επιλογές του Ρουμάνου τεχνικού για την βασική ενδεκάδα έγιναν γνωστές, με τον Τζόντζο Κένι να παίρνει το «βάπτισμα του πυρός» και να ξεκινάει στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Γίρι Παβλένκα ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα εκτός του Άγγλου μπακ θα βρεθούν οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ο Καμαρά θα βρεθεί δίπλα στον Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» σε πιο ελεύθερο ρόλο.

Ο Τάισον θα αγωνιστεί στο αριστερό «φτερό», ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντίστοιχα στο δεξί, ενώ βασικός προωθημένος θα είναι ο Φιόντορ Τσάλοβ.

Για τη Βόλφσμπεργκερ ο Πόλστερ θα αγωνιστεί ως βασικός τερματοφύλακας, με τους Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ και Βίμμερ να συνθέτουν την τριάδα των στόπερ από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Ο Μάτιτς θα αναλάβει όλη τη δεξιά πλευρά, με τον Ρέννερ αντίστοιχα την αριστερή, ενώ στον άξονα θα αγωνιστούν οι Σεπφ-Πίσινγκερ. Ο Αγκιεμάνγκ θα βρεθεί στο «10», ενώ οι δύο προωθημένοι θα είναι οι Μπάλο και Αβντιγάι. Εκτός αποστολής για τους Αυστριακούς έμεινε ο Ντραμέ, ο Αντέμι, αλλά και οι δύο τραυματίες Ναίβο και Κόιτζεκ.