Τα Facts & Figures για το ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της πρώτης αναμέτρησης κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ στο γήπεδο της Τούμπας για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League 2025/26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.

Για τρίτη διαδοχική σεζόν ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ως γηπεδούχος, όπως έκανε την περσινή σεζόν με την Μπάνια Λούκα (3-2) και το 2023-24 με την Μπεϊτάρ (0-0). Ο Δικέφαλος πήρε την πρόκριση και στις δύο περιπτώσεις με νίκες εκτός έδρας, με 1-0 απέναντι στη Μπάνια Λούκα και με 4-1 της Μπεϊτάρ.

Αυτή είναι η 17η διαδοχική χρονιά που ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις υποχρεώσεις του καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο, ή νωρίς τον Αύγουστο. Η έναρξη αυτής της «διαδικασίας» έγινε στις 30 Ιουλίου 2009 με την αναμέτρηση Βαλερέγκα-ΠΑΟΚ 1-2, όταν ο Δικέφαλος αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι νωρίτερα από τον Αύγουστο.

Στις έξι τελευταίες φορές που ξεκίνησε με εντός έδρας αναμέτρηση την πορεία του στα προκριματικά, επικράτησε τις τρεις, είχε δύο ισοπαλίες και ηττήθηκε μόνο στο πρώτο εντός, το οποίο ήταν στις 30 Ιουλίου 2013 (ΠΑΟΚ – Μέταλιστ Καρκίβ 0-2).

Μετά από τρεις διαδοχικές πρεμιέρες χωρίς νίκη, έσπασε πέρσι την αρνητική παράδοση και επικράτησε της Μπάνια Λούκα με 3-2. Στις προηγούμενες τρεις είχε ηττηθεί με 2-0 από την Λέφσκι στις 21 Ιουλίου 2022 και από την Μποέμιανς στις 3 Αυγούστου 2021 με 2-1, ενώ στις 27 Ιουλίου 2023 υπήρξε λευκή ισοπαλία με την Μπεϊτάρ.

O ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί για έκτη φορά στην ιστορία του ομάδα από την Αυστρία, αφού μέχρι τώρα έχει αντιμετωπίσει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις την Βίνερ το 1965-66, την Ραπίντ Βιέννης το 1972-73, την Τιρόλ το 1991-92, την Κάρντεν το 2001-02 και πάλι την Ραπίντ Βιέννης το 2012-13.

Σε αυτές τις πέντε αναμετρήσεις έχει τρεις νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα με την συγκομιδή των γκολ να είναι 10-6.