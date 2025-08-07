Μονεμβασιώτης: «Ο Ηρακλής δεν είναι για 1500 διαρκείας»

Ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και είπε μεταξύ άλλων για το Καυταντζόγλειο και για τα εισιτήρια διαρκείας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο Ηρακλής δεν είναι για 1.500 εισιτήρια διαρκείας, μόνο οι οργανωμένοι ασχολούνται και τρέχουν και τρεις ακόμη άνθρωποι, που είναι και επιχειρηματίες, ο κ, Αναστασιάδης, ο κ. Σαρηκεχαγιάς και ο κ,. Βελισσάριος Χωρινός έχουν συμβάλλει οικονομικά, έστω και συγκρατημένα. Πού είναι οι υπόλοιποι Ηρακληδείς; Οι οργανωμένοι είναι κοντά, οι υπόλοιποι τι περιμένουν και δεν έρχονται να αγοράσουν διαρκείας για να στηρίξουν την ομάδα για φέτος, αλλά και για του χρόνου.

Θα πρέπει να ξέρουν ότι εάν εμφανίσουμε 1.500 διαρκείας φέτος, με την άνοδο στην φυσική θέση του Ηρακλή, στην πρώτη κατηγορία, θα πάρουμε το μικρότερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, το συμβόλαιο μιας νεοφώτιστης ομάδας και όχι αυτό που πρέπει να αναλογεί στον Ηρακλή. Εάν φέτος εμφανίσουμε διπλάσια και τριπλάσια εισιτήρια διαρκείας, θα πάρουμε και καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο».

Για τον στόχο του Ηρακλή:

«Πρώτος στόχος είναι η εξυγίανση και μετά η άνοδος. Η εξυγίανση θα επιτευχθεί σε δυο ίσως και τρία χρόνια από σήμερα, η άνοδος ελπίζω να επιτευχθεί φέτος και του χρόνου να παίζει ο Ηρακλής στην Superleague 1».

Για τις δικαστικές νίκες:

«Το νομικό τμήμα κάνει πολύ καλή δουλειά, κερδίζει υποθέσεις δικαίως, αλλά έχει ακόμη δυο χρόνια ταλαιπωρίας, πιστεύω με αυτές τις υποθέσεις».

Για το Καυταντζόγλειο:

«Ο Ηρακλής πλήρωσε πέρυσι τα χρήματα για την ανακατασκευή του χλοοτάπητα, με συμφωνία να αφαιρούνται τα χρήματα αυτά από το ενοίκιο του γηπέδου, αλλά ήρθε το Κράτος και μάς κράτησε 27.000 ευρώ για ενοικίαση Καυτανζογλείου από τα ποσοστά που παίρνουμε από το Στοίχημα. Απίστευτα πράγματα».

Για τις πρόσφατες συζητήσεις του Γιάννη Βρούτση με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, σχετικά με την παραχώρηση του Καυτανζογλείου:

«Νομίζω ότι έγινε μια συζήτηση γιατί πρέπει το γήπεδο να γίνει ευρωπαϊκό, για να παίζει εκεί τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, αλλά εμείς ως Ηρακλής περιμένουμε να δούμε ποια επένδυση θα γίνει και ποιες αλλαγές στο γήπεδο, που είναι απαραίτητο να γίνουν.

Η πρόθεση η δική μας είναι να ζητήσουμε την παραχώρηση του Καυτανζογλείου στον Ηρακλή για 49 χρόνια, όπως σωστά έγινε με τις ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου της Αθήνας και του Πειραιά. Ο Ηρακλής αυτό θα ζητήσει, γιατί θεωρεί ότι το γήπεδο το κρατούσε ζωντανό επί χρόνια και ήταν η έδρα του».

Για τους διαιτητές και την ΕΠΟ:

«Δεν είναι ώρα για τέτοια, πέρυσι είχαμε κακές διαιτησίες, φέτος ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι δίκαιες».

Για το εάν μπήκε ο Ηρακλής στην καρδιά του:

«Όσοι είναι μακριά από τον Ηρακλή, δεν μπορούν να καταλάβουν, εμένα με έφεραν στην οικογένεια του Ηρακλή οι οπαδοί, αυτοί οι λίγο… επαναστάτες, όπως κι εγώ. Αυτό που θέλω και έχω και στην καρδιά μου είναι να γίνουμε πολεμιστές στον Ηρακλή γιατί πέρυσι ήμασταν λίγο… soft. Φέτος, θέλουμε πολεμιστές παντού».

Πηγή: FOCUS 103,6 FM