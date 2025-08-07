MENU
ΒΑLLON D’OR 2025: Οι χώρες με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στους 30 υποψηφίους

Η λίστα των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα του 2025 είναι γεγονός και φέρνει μαζί της την κλασική ερώτηση: ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση;

Η απάντηση είναι ισοπαλία στην κορυφή. Η Γαλλία και η Αγγλία έχουν από τέσσερις παίκτες στους 30 εκλεκτούς, δείγμα της διαχρονικής δύναμής τους σε ατομικό επίπεδο, αλλά και της επίδρασης που έχουν στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης.

Ακολουθούν η Ισπανία και η Πορτογαλία με τρεις παίκτες, επιβεβαιώνοντας πως η Ιβηρική παραμένει ποδοσφαιρικά χρυσή.

Από δύο υποψηφίους έχουν η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Ολλανδία, ενώ από έναν έχουν 10 ακόμα χώρες: Γερμανία, Ιταλία, Γουινέα, Σουηδία, Μαρόκο, Γεωργία, Πολωνία, Σκωτία, Αίγυπτος, Νορβηγία.

Ενδεικτικό της πολυμορφίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι ότι παίκτες από 17 διαφορετικές χώρες εκπροσωπούνται στους φετινούς υποψήφιους. Και αυτό από μόνο του είναι μια νίκη για το ίδιο το ποδόσφαιρο.

 

 

