Άρης: Πιέζει για αμυντικό χαφ ο Ουζουνίδης

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης έχει ως προτεραιότητα του την απόκτηση ενός ακόμη αμυντικού χαφ για το κέντρο του Άρη

Συνεχείς είναι οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ρουμπέν Ρέγιες και Μαρίνου Ουζουνίδη, αναφορικά με το "φινίρισμα" του ρόστερ και τις θέσεις για τις οποίες ενδέχεται να αποκτηθούν οι τελευταίοι παίκτες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Εβρίτης τεχνικός έχει ζητήσει από τον τεχνικό διευθυντή του Άρη ένα ακόμη αμυντικό χαφ, το οποίο θα διακρίνετσι από ταχύτητα και τρεξίματα, και θα είναι ικανό να συμπληρώσει το παζλ με τους ήδη υπάρχοντες, επιθετικογενείς χαφ που βρίσκονται ήδη στην ομάδα. Ο στόχος των ανθρώπων της ομάδας της Θεσσαλονίκης είναι οι τελευταίες, χρονικά, μεταγραφικές κινήσεις να έρθουν το συντομότερο και το ρόστερ να κλείσει πριν τα πρώτα επίσημα στην Superleague, ώστε να μην υπάρχουν παίκτες που θα χρειάζονται επιπλέον χρόνο προσαρμογής.

Μένει να δούμε αν η επιθυμία του Μαρίνου Ουζουνίδη θα γίνει πραγματικότητα άμεσα και από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίσουν και πάλι οι αφίξεις παικτών.