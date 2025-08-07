«Ξεγυμνώνει» τον Τερ Στέγκεν η Μπαρτσελόνα: Του πήρε το περιβραχιόνιο και τον στέλνει σε πειθαρχικό

Η Μπαρτσελόνα περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, αφαιρώντας του το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ξεκινώντας πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του, λόγω της άρνησής του να υπογράψει τον ιατρικό του φάκελο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου, η διοίκηση, σε συνεννόηση με το τεχνικό επιτελείο, αποφάσισε να απομακρύνει προσωρινά τον Γερμανό γκολκίπερ από τα αρχηγικά καθήκοντα, μεταφέροντας τον ρόλο στον Ρόναλντ Αραούχο, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Η «έκρηξη» στη σχέση των δύο πλευρών προήλθε από την επιμονή του Τερ Στέγκεν να μη συναινεί στην αποστολή της ιατρικής του γνωμάτευσης, που αφορά την πρόσφατη επέμβασή του στη μέση. Χωρίς την υπογραφή του, η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να καταθέσει το έγγραφο για να εγκριθεί η αποχή του από την αγωνιστική δράση, αλλά και να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή του Ζοάν Γκαρθία.

Η διοίκηση δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Μετά την άρνηση του 33χρονου πορτιέρε, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία και άνοιγμα πειθαρχικής διαδικασίας, κάτι που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κρίσης.

Η επίσημη θέση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι, μετά το άνοιγμα πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος του ποδοσφαιριστή Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και μέχρι να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα, αφαιρείται προσωρινά ο ρόλος του αρχηγού. Τα καθήκοντα αναλαμβάνει ο Ρόναλντ Αραούχο».