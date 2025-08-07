ΠΑΟΚ: Στον... αέρα από το βράδυ της Πέμπτης (7/8) τα εισιτήρια για Αυστρία

Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη (07.08) στις 21:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Βόλφσμπεργκερ-ΠΑΟΚ της 3ης προκριματικής φάσης του UEFA Europa League 2025/26 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14.08.2025 στις 19:00 (τοπική ώρα) στο Wörthersee Stadion.
07.08.2025
Τιμές Εισιτηρίων
|Κατηγορίες Εισιτηρίων
|Τιμή
|1st class (A7-A8)
|35€
|Away sector (A15-A17)
|20€
Κανάλι Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Διευκρινίσεις
- Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία 12.08.2025 17:00 που ορίστηκε από την WOLFSBERGER AC. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή η έκδοση εισιτηρίων.
- Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email.
- Ισχύει περιορισμός των 15 εισιτήριων ανά λογαριασμό.
Αναλυτικές Πληροφορίες
