ΠΑΟΚ: Στον... αέρα από το βράδυ της Πέμπτης (7/8) τα εισιτήρια για Αυστρία

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια της ρεβάνς στην Αυστρία.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη (07.08) στις 21:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Βόλφσμπεργκερ-ΠΑΟΚ της 3ης προκριματικής φάσης του UEFA Europa League 2025/26 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14.08.2025 στις 19:00 (τοπική ώρα) στο Wörthersee Stadion.

07.08.2025

Τιμές Εισιτηρίων

Κατηγορίες Εισιτηρίων Τιμή 1st class (A7-A8) 35€ Away sector (A15-A17) 20€

Κανάλι Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Διευκρινίσεις

Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία 12.08.2025 17:00 που ορίστηκε από την WOLFSBERGER AC. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα είναι εφικτή η έκδοση εισιτηρίων.

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο δηλωθέν email .

Ισχύει περιορισμός των 15 εισιτήριων ανά λογαριασμό.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Τρόποι Επικοινωνίας