Προπονητής Σπόρτινγκ: «Ο Βαγιαννίδης ήταν καιρό στη λίστα μας»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ρουί Μπόρζες για το νέο απόκτημα της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας Γιώργο Βαγιαννίδη.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης είναι από την Τετάρτη 6/8 και επίσημα ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας που ανακοίνωσε την απόκτηση του από τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής αμυντικός θα είναι κάτοικος Πορτογαλίας μέχρι το 2030 με το νέο του προπονητή, τον Ρουί Μπόρζες να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την αξία του.

«Πρόκειται για δύο λύσεις για τις πτέρυγες της άμυνας. Τόσο ο σύλλογος όσο και το τεχνικό επιτελείο είχαμε ήδη εντοπίσει τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Βαγιαννίδης είχε καταγραφεί εδώ και καιρό στη λίστα μας. Είναι παίκτες που έρχονται για να προσθέσουν ποιότητα στο ρόστερ και να μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε», τόνισε ο προπονητής των «λιονταριών».