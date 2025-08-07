Τσέριν: «Θα ήθελα να διαγράψω το ντέρμπι του κορωνοϊού με τον Ολυμπιακό»

Ο Σλοβένος μέσος απαντάει για άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Ο 26χρονος κεντρικός μέσος δηλώνει ότι αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής ίσως ήταν αστροναύτης, θαυμαστής της Μπαρτσελόνα από μικρός και προσθέτει ότι θα καλούσε σε δείπνο τον Τζόρνταν.

Κάνει δε ιδιαίτερη αναφορά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με παίκτες που είχαν νοσήσει από covid και ουσιαστικά έχασε το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι απαντήσεις που έδωσε στο MatchDay Mag του «τριφυλλιού» με τίτλο «Στο μυαλό του ...» που κάνει πρεμιέρα στον αποψινό αγώνα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Αν υπήρχε χρονομηχανή σε ποια εποχή θα ήθελες να ταξιδέψεις;

Ίσως σε μια εποχή προτού υπάρξουν όλες αυτές οι ηλεκτρονικές συσκευές -ας πούμε 30-40 χρόνια πίσω. Νομίζω ότι τότε η ζωή ήταν πιο ωραία.

Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν;

Όταν ήμουν μικρός με ενδιέφερε πολύ το διάστημα. Ίσως αστροναύτης ή κάτι παρόμοιο…

Ποιο παιχνίδι θα ήθελες να διαγράψεις και να το ξαναπαίξεις;

Εκείνο το ντέρμπι πρωταθλήματος στην έδρα του Ολυμπιακού. Με τον κορονοϊό…

Ποια στιγμή στην καριέρα σου θα ήθελες να ξαναζήσεις όπως ακριβώς ήταν;

Το Euro με τη Σλοβενία πέρυσι το καλοκαίρι. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες στην καριέρα μου.

Ποιας ομάδας θα ήθελες να ήσουν μέλος;

Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Μπαρτσελόνα από μικρός. Σίγουρα στην ομάδα του Γκουαρδιόλα με Τσάβι και Ινιέστα.

Με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης;

Με τον Ινιέστα.

Ποιος είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει;

Οι Δανοί παίκτες όταν αγωνιστήκαμε στην Κοπεγχάγη με την Εθνική Σλοβενίας. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς.

Ποιο διάσημο πρόσωπο θα καλούσες σε δείπνο;

Τον Μάικλ Τζόρνταν. Νομίζω θα ήταν καταπληκτική συζήτηση.

Σε ποια ταινία/σειρά θα ήθελες να πρωταγωνιστείς;

Στο Breaking Bad ή στο Prison Break.

Ένας μεγάλος μελλοντικός ταξιδιωτικός προορισμός;

Ένα road trip στις ΗΠΑ! Το σκέφτομαι συχνά, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα.

Αν έμπαινες στο γήπεδο με δικό σου τραγούδι, τι θα διάλεγες;

Live Is Life! Το τραγούδι που ακούγεται στο περίφημο ζέσταμα του Μαραντόνα.

Αν ήσουν σεφ τι θα μαγείρευες στους συμπαίκτες σου;

Σούσι.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα αλλά και το μεγαλύτερο ελάττωμά σου;

Είμαι πολύ υπομονετικός, συγκρατώ τα συναισθήματά μου και δεν αντιδρώ εύκολα -κάτι που είναι καλό. Αλλά ίσως κάποιες φορές είμαι υπερβολικά ήσυχος, ενώ πρέπει να μιλάω περισσότερο.

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει για το ποδόσφαιρο;

Όταν ήμουν μικρότερος έχανα στιγμές που ζούσαν οι φίλοι μου -βόλτες, έξοδοι, ωραίες στιγμές. Όταν βρίσκεσαι στο ποδόσφαιρο πάντοτε υπάρχουν υποχρεώσεις τα Σαββατοκύριακα, οπότε δεν μπορείς να χαλαρώσεις αρκετά. Δεν το μετανιώνω όμως ούτε στιγμή.