Ο Μπαλέμπα πιέζει για τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κάρλος Μπαλέμπα, όμως η τιμή που έχει ορίσει η Μπράιτον αποτελεί εμπόδιο.

Οι «γλάροι» ζητούν 90 εκατομμύρια λίρες συν 10 εκατομμύρια σε μπόνους, ένα ποσό που φτάνει συνολικά τα 100 εκατομμύρια.

Από την πλευρά της, η Γιουνάιτεντ δεν σκοπεύει να κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα και βλέπει τον παίκτη ως μια λύση που κοστολογείται γύρω στα 70 εκατομμύρια. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα, όμως το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και ισχυρό.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Μπαλέμπα φαίνεται διατεθειμένος να αναλάβει δράση. Δημοσιεύματα στην Αγγλία αναφέρουν ότι σκοπεύει να ζητήσει από τη Μπράιτον να ρίξει τις απαιτήσεις της, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταγραφή του στο «Όλντ Τράφορντ». Θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και βλέπει τη Γιουνάιτεντ ως την ιδανική ευκαιρία.