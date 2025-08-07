ΑΕΚ: Τα εισιτήρια της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστό πως έχει ξεκινήσει η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων για τους κατόχους διαρκείας, σχετικά με τον αγώνα της άλλης Πέμπτης (14/8) με τον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, για τον αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League με τον Άρη Λεμεσού, που θα διεξαχθεί στην OPAP Arena την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 21:00.



Όλοι οι κάτοχοι διαρκείας θα ενημερωθούν σχετικά μέσω e-mail από το τμήμα εισιτηρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει το link για την ολοκλήρωση της πληρωμής.



Το link θα παραμείνει ενεργό μέχρι και τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι.



Η διάθεση των εισιτηρίων προς όλους τους υπόλοιπους φιλάθλους θα ξεκινήσει την Τρίτη 12 Αυγούστου στις 12:00 το μεσημέρι.



Υπενθυμίζουμε ότι:

Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected]

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.



Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.



Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP ARENA, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.



Yπενθυμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο αγώνα θα παραμείνει κλειστό το βόρειο «πέταλο» και συγκεκριμένα οι θύρες 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25, κατόπιν σχετικής απόφασης της UEFA.



Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα: