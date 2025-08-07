Οι ημερομηνίες των αγώνων της α’ φάσης

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα της α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το τριήμερο 18-20 Αυγούστου θα γίνουν τα παιχνίδια της α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι αγώνες είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Απευθείας στη league phase έχει προκριθεί έπειτα από την κλήρωση η Ηλιούπολη, όπου θα συμμετάσχει μαζί με τις 11 ομάδες που θα προκριθούν και τις 8 πρώτες ομάδες της Super League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 18/08

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος 17:00

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 17:00

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 17:00

Τρίτη 19/08

Καλαμάτα-ΑΕΛ 17:00

Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά 17:00

Αιγάλεω-Παναργειακός 17:00

Καβάλα-Πανσερραϊκός 17:00

Τέταρτη 20/08

Καμπανιακός-Athens Kallithea 17:00

Πανιώνιος-Ηρακλής 17:00

Χανιά-Μαρκό 17:00

Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης 17:15