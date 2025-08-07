«Χρυσή Μπάλα» - Ο Γιαμάλ και οι άλλοι 9 υποψήφιοι για το τρόπαιο στους άνδρες

Ξεκίνησε (7/8) η αποκάλυψη των υποψηφίων για τα βραβεία στην 69η απονομή για τη «Χρυσή Μπάλα» από το France Football, ενόψει μιας τελετής που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Kopa (Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21) είναι:

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

Με τις αποφασιστικές του εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της νικηφόρας ευρωπαϊκής πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα είναι φαβορί για να να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη κερδίσει το 2021. Ο μόνος που έχει πετύχει αυτό το διπλό κατόρθωμα (2023 και 2024), είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες που βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων.

Οι 10 υποψήφιοι για το Τρόπαιο Γιασίν ανδρών είναι:

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)

Γιαν Σόμερ (Ίντερ/Ελβετία)

Για πρώτη φορά, το Τρόπαιο Γιασίν (Yachine) απονέμεται σε γυναίκες. Μεταξύ των πέντε υποψηφίων τερματοφυλάκων, τρεις έλαμψαν εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες εθνικές τους ομάδες στο Euro.

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Γιασίν γυναικών είναι:

Μικέλε Αγκιεμανγκ (Άρσεναλ/Αγγλία)

Λίντα Καϊσέδο (Ρεάλ Μαδρίτης/Κολομβία)

Γουίκι Καπτέιν (Τσέλσι/Ολλανδία)

Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο (Κλαμπ Ολίμπια /Παραγουάη)

Ένα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό φέτος επίσης είναι το Τρόπαιο Kopa(για να τιμήσει την καλύτερη νεαρή παίκτρια), θα αφορά και τις γυναίκες, με πέντε υποψήφιες παίκτριες κάτω των 21 ετών.

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών είναι:

Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ /Γερμανία)

Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Τζιαμάκα Νζαντοζί (Μπράιτον/Νιγηρία)

Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ (Άρσεναλ/Ολλανδία)

Όπως είναι γνωστό η «Χρυσή Μπάλα» του 2025 θα απονεμηθεί με βάση τα αποτελέσματα της σεζόν και όχι του ημερολογιακού έτους, δηλαδή την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 31 Ιουλίου 2025.