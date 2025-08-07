Το προφίλ της Βόλφσμπεργκερ μέσα από τα «μάτια» του ΠΑΟΚ: «Νεανική ομάδα, δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της»

Λίγες ώρες πριν την σέντρα στην Τούμπα (20:30), ο ΠΑΟΚ ετοίμασε αφιέρωμα για την Βόλφσμπεργκερ, με πληροφορίες κάθε είδους για τον ερχόμενο αντίπαλο του Δικεφάλου.

Αναλυτικά το αφιέρωμα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ: «Η Κυπελλούχος Αυστρίας πρώτο εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ Νεανική ομάδα με μέσο όρο ηλικίας τα 25,2 έτη, με ρόστερ ως επί τo πλείστον Αυστριακών – μόνο επτά παίκτες δεν είναι γηγενείς – και χρώματα το άσπρο και το μαύρο, η Κυπελλούχος Αυστρίας Βόλφσμπεργκερ έρχεται στην Τούμπα για το πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Η Βόλφσμπεργκερ Α.Κ. (Wolfsberger AC), που αναφέρεται και Βόλφσμπεργκ ή απλά WAC, είναι αυστριακή ποδοσφαιρική ομάδα από το Βόλφσμπεργκ της Καρινθίας, στη νότια Αυστρία, στα σύνορα με την Σλοβενία. Χάρη στον μοναδικό τίτλο της ιστορίας της (τον Κύπελλο της περασμένης σεζόν) δοκιμάζει τις …ευρωπαϊκές δυνάμεις της.

H μεγαλύτερη επιτυχία των Αυστριακών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι η πρόκριση στους ομίλους του Europa League τη σεζόν 2019-20, καθώς είχε τερματίσει τρίτη στην αυστριακή Μπουντεσλίγκα του 2018–19. Αποκλείστηκε στους 32, χάνοντας με συνολικό σκορ 8–1 από την Τότεναμ.

Στο πρωτάθλημα Αυστρίας τη σεζόν 2024-25 η Βόλφσμπεργκερ τερμάτισε τέταρτη – στο μείον δέκα από την κορυφή – συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς, μετά από 11 νίκες, οκτώ ήττες και τρεις ισοπαλίες, έχοντας τέρματα 44-30. Την ίδια θέση διατήρησε και μετά τη διεξαγωγή των δέκα αγώνων για τα Play-offs, όπου γνώρισε μόνο μία ήττα (5-4-1), σκόραρε 16 φορές, ενώ δέχτηκε οκτώ γκολ. Ήταν μόλις τρεις βαθμούς πίσω από τη Στουρμ Γκρατς, που στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Το «εισιτήριο» για το Europa League κέρδισε αφού κατέκτησε το Κύπελλο Αυστρίας. Κέρδισε 2-1 την Λιντζ στον τελικό και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της.

Προπονητής της ομάδας είναι ο 54χρονος Αυστριακός Ντίτμαν Κουμπάουερ, που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2024.

Το πρωτάθλημα Αυστρίας για τη σεζόν 2025-26 ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου για την Βόλφσμπεργκερ, η οποία ηττήθηκε 0-2 στην έδρα της από την Άλταχ. Νωρίτερα, στις 25.07 προκρίθηκε στους «32» του Κυπέλλου Αυστρίας, κερδίζοντας 3-1 την ερασιτεχνική Βάλερν εκτός έδρας.

Ιδρύθηκε από τους Adolf Ptazcowsky, Karl Weber, Hermann Maierhofer, Franz Hafner και Michael Schlacher το 1931.

Τα πρώτα 37 χρόνια της ύπαρξής της έπαιξε σε χαμηλότερες κατηγορίες και πέτυχε την άνοδο στην Αυστριακή Περιφερειακή Λίγκα (2η τη τάξει κατηγορία) το 1968. Έκτοτε «ανεβοκατέβαινε» τα …σκαλοπάτια, μέχρι το 2011-12, οπότε εξασφάλισε την άνοδό της στην αυστριακή Μπουντεσλίγκα.

Η ομάδα είναι γνωστή ως «RZ Pellets WAC» από τη σεζόν 2014–15, λόγω χορηγίας.

Έδρα της ομάδας είναι το Lavanttal-Arena, χωρητικότητας 7.300 θέσεων. Ωστόσο, η ρεβάνς της 14ης Αυγούστου θα διεξαχθεί στην πόλη Κλάγκενφουρντ, περίπου 60 χλμ από το Βόλφσμπεργκερ, στο γήπεδο Worthersee Stadion χωρητικότητας 30.000 θεατών».