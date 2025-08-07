Ατρόμητος: Αθανασίου και με τη «βούλα»

Παίκτης του Ατρομήτου είναι κι επίσημα ο 26χρονος πορτιέρο, Βασίλης Αθανασίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Αθανασίου, με τον νέο μας ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Βασίλης Αθανασίου (24/7/1999) αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα και είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας μας.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Θύελλα Αιγίου για να ακολουθήσει ο Παναιγιάλειος το 2016. Το καλοκαίρι του 2018 έκανε το μεγάλο βήμα για την Ιταλία και την Αλμπινολέφε και έπειτα υπέγραψε στη Μάντοβα με την οποία αγωνίστηκε σε εννιά αγώνες. Τον Σεπτέμβριο του 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα υπογράφοντας στον ΠΑΣ Γιάννινα με τον οποίο αγωνίστηκε μέχρι και την περασμένη σεζόν, έχοντας συνολικά 40 συμμετοχές.

Μετά και την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας που θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό «30», πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ πλέον να θεωρούμαι μέλος της οικογένειας του Ατρόμητου. Γνωρίζω πού έρχομαι, γνωρίζω τις απαιτήσεις, γνωρίζω την ιστορία του. Θα κάνω τα πάντα για να φανών αντάξιος και της εμπιστοσύνης, αλλά και των απαιτήσεων που προκύπτουν από αυτή για να πετύχω στην ομάδα.

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η προοπτική του Ατρόμητου, ήμουν πολύ χαρούμενος και όχι μόνο εγώ. Οι γονείς μου, οι δικοί μου άνθρωποι είχαν χαρεί πάρα πολύ, κάτι το οποίο μου δίνει διπλή χαρά και απλά ανυπομονούσα να ολοκληρωθούν όλα θετικά. Τώρα ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο, να ενταχθώ στην ομάδα και να αρχίσω τις προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες.

Βλέποντας αυτές τις εγκαταστάσεις, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι νιώθω 100% επαγγελματίας ότι μπορώ να βελτιωθώ ως αθλητής διότι παρέχονται τα πάντα στους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι ο Ατρόμητος είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα».

Και το μήνυμά του προς τον κόσμο:

«Τον κόσμο δεν τον θέλουμε απλά δίπλα μας, αλλά τον έχουμε ανάγκη. Τον θέλουμε να είναι εδώ και στις χαρές και στις λύπες που μπορεί να προκύψουν. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ ότι είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να τον κάνουμε περήφανο ενώ προσωπικά θα δίνω το 100% για να τιμάω το Αστέρι στο στήθος».