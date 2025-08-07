Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρίτσου Ντοάν

Παίκτης της Άιντραχτ Φρανκφούρτης είναι με κάθε επισημότητα ο Ρίτσου Ντοάν, με τον γερμανικό σύλλογο να γνωστοποιεί την Πέμπτη (7/8) την απόκτησή του από τη Φράιμπουργκ.

Ο 27χρονος Ιάπωνας διεθνής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030, έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας στη Φράιμπουργκ, με την οποία κατέγραψε 123 συμμετοχές, 26 γκολ και 23 ασίστ.

Η Άιντραχτ, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση της Bundesliga την περασμένη σεζόν και εξασφάλισε την παρουσία της στο Champions League, ενισχύεται με έναν παίκτη που διαθέτει ταχύτητα, τεχνική και πλούσια διεθνή εμπειρία, όπως υπογράμμισε και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Μάρκους Κρέσε:

«Ο Ρίτσου Ντοάν έχει αποδείξει την ποιότητά του τα τελευταία χρόνια στη Bundesliga. Η τεχνική του, η ταχύτητά του και η νοοτροπία του τον έκαναν να ξεχωρίζει και είμαστε ενθουσιασμένοι που υπέγραψε σε εμάς».

Πριν τη θητεία του στη Γερμανία, ο Ντοάν αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στην Eredivisie με τις φανέλες της Γκρόνινγκεν και της Αϊντχόφεν. Με την εθνική ομάδα της Ιαπωνίας μετρά 57 συμμετοχές.