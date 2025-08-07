Ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ: Το προφίλ της Κυπελλούχου Αυστρίας μέσα από τα μάτια του Kicker!

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βόλφσμπεργκερ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και το SDNA βάζει στο μικροσκόπιό του την Κυπελλούχο Αυστρίας με τη βοήθεια του δημοσιογράφου από το Kicker, Michael Chudik!

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία ομάδα υπόδειγμα συνέπειας και εξέλιξης στο αυστριακό ποδόσφαιρο. Ο Michael Chudik αναλαμβάνει τις συστάσεις και παρουσιάζει στο SDNA όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League

«Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη κατηγορία της Αυστρίας τα τελευταία 12 χρόνια. Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ιστορίας της στις χαμηλότερες κατηγορίες, η Βόλφσμπεργκερ είναι ένα κλαμπ που χτίστηκε με υπομονή, σωστό σχεδιασμό και διαρκή πρόοδο».

Η μεταμόρφωση σε ομάδα επιθετική και επικίνδυνη

Όπως αναφέρει ο Αυστριακός δημοσιογράφος: «Τα τελευταία χρόνια, η Βόλφσμπεργκερ έχει μετατραπεί σε μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, με έμφαση στην επίθεση και το γρήγορο transition. Την περσινή σεζόν, μάλιστα, είχε τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην αυστριακή Bundesliga, πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια Στουρμ Γκρατς.

Η μεγαλύτερη δύναμή της εντοπίζεται στις αντεπιθέσεις, τις οποίες εκτελεί με ταχύτητα και ακρίβεια, εκμεταλλευόμενη τα κενά του αντιπάλου. Πρόκειται για μια ομάδα που δεν φοβάται να παίξει στο μισό γήπεδο, να περιμένει και να «χτυπήσει» στο κατάλληλο timing. Παράλληλα, διακρίνεται για τη σωματική της δύναμη και την ικανότητα στις προσωπικές μονομαχίες, όπου καταγράφει στατιστικά καλύτερες επιδόσεις από τον μέσο όρο του πρωταθλήματος».

Οι προσωπικότητες και οι απουσίες

Σύμφωνα με τον Michael Chudik: «Κομβικός παίκτης για τη Βόλφσμπεργκερ είναι ο Ντέγιαν Ζούκιτς, που λειτουργεί ως δημιουργικός άξονας στη μεσαία γραμμή. Παράλληλα, ο Ντόνις Άβντιγιαϊ –μεταγραφή του καλοκαιριού– φέρνει ποιότητα στο ένας με έναν και διαθέτει έφεση στο σκοράρισμα.

Από την άλλη, υπάρχουν και σημαντικές απουσίες: ο αμυντικός χαφ Νουάουου, που είχε παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο και θα λείψει, όπως και ο επιθετικός Κόιζεκ λόγω προβλήματος στον αγκώνα».

Ο σεβασμός προς τον ΠΑΟΚ και η ατμόσφαιρα της Τούμπας

Στην Αυστρία υπάρχει πλήρης αναγνώριση της δυναμικής του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά θεωρείται φαβορί για την πρόκριση, με τη γενική πεποίθηση να είναι ότι οι ελληνικές ομάδες αποτελούν πάντοτε δύσκολους αντιπάλους, ειδικά εντός έδρας. «Η Τούμπα και η ατμόσφαιρά της, άλλωστε, είναι γνωστά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό δεν σημαίνει πως η Βόλφσμπεργκερ θα παραδοθεί. Στον σύλλογο γνωρίζουν πως δεν έχουν τίποτα να χάσουν και ιστορικά αποδίδουν καλύτερα όταν δεν φέρουν τον ρόλο του φαβορί. Παρά την ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος από την Άλταχ (0-2), το σύνολο του Ντίτμαν Κιουμπάουερ επιδιώκει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις της περσινής σεζόν, δίνοντας έμφαση στο δικό του παιχνίδι».

Ο ΠΑΟΚ με ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα

Φέρνοντας στο τραπέζι της κουβέντας τον ΠΑΟΚ, για τον Michael Chudik η κατάσταση είναι σαφής: «εμφανίζεται ώριμος και με ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα. Η παρουσία του στην Ευρώπη επιβεβαιώνει τη δυναμική του απέναντι και σε πιο ισχυρούς αντιπάλους. Ο Στέφαν Σβαμπ είχε σχολιάσει παλιότερα ότι η ελληνική Super League δεν είναι πια απλώς προορισμός για παίκτες στο τέλος της καριέρας τους, αλλά ένα πρωτάθλημα που επενδύει στην ανάδειξη ταλέντων.

Και ο ΠΑΟΚ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, με παίκτες όπως ο Κουλιεράκης και ο Κωνσταντέλιας να συμβολίζουν αυτή τη νέα εποχή».