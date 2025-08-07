«Ύμνοι» για Αλμέιδα στη Σεβίλλη (pic)

Marca: «Το στυλ του Αλμέιδα πείθει στα αποδυτήρια της Σεβίλλης».

Μετά τον Μίτσελ που αποθέωσε τον Αλμέιδα και δήλωσε ότι «είναι ο κατάλληλος προπονητής για αυτή τη στιγμή, πολύ καλός», οι… ύμνοι για τον προπονητή της ΑΕΚ ήρθαν εκ των έσω, και συγκεκριμένα από ποδοσφαιριστές της Σεβίλλης.

Μετά το φιλικό με την Αλ Καντσίγια, ο Νορβηγός τερματοφύλακας Νάιλαντ και ο Σέρβος μέσος Γκουντέλι, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους.

«Τακτικά, όλα είναι πολύ ξεκάθαρα με τον προπονητή. Δουλεύουμε εξαιρετικά. Η προετοιμασία είναι σκληρή, όπως πρέπει να είναι, γιατί θέτει τα θεμέλια για όλη τη σεζόν. Είμαστε έτοιμοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Πάμε για το καλύτερο» δήλωσε ο Γκουντέλι.

Ο Νάιλαντ που απέκρουσε δύο πέναλτι και αναδείχθηκε MVP του «Trofeo Antonio Puerta», είπε για τον Αλμέιδα. «Στα τελευταία παιχνίδια φαίνεται το στιλ του νέου προπονητή: να κερδίζουμε την μπάλα ψηλά, στο μισό του αντιπάλου. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες, αν και μας λείπει λίγο το γκολ. Είμαστε καλά φυσικά και έχουμε δύο εβδομάδες μπροστά μας για να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο».

Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τη «Marca» με δημοσίευμα που έχει τίτλο: «Το στυλ του Αλμέιδα πείθει στα αποδυτήρια της Σεβίλλης»