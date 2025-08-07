Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς ο Πρωινός Τύπος, που ασχολείται με τις μάχες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κόντρα σε Σαχτάρ, Βόλφσμπεργερ και Άρη Λεμεσού.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Είναι λίγο περίεργο, αλλά κι οι τρεις ελληνικές ομάδες που μπαίνουν στον χορό απόψε έχουν το ίδιο θέμα: ψάχνουν το γκολ. Δεν θα το έλεγα «πρόβλημα» διότι είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν: δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα. Όμως ο Παναθηναϊκός, αποκλείστηκε απ’ τη Ρέιντζερς επειδή στα δύο ματς που την είχε απέναντι έχασε του κόσμου τις ευκαιρίες (ειδικά στην αρχή τους…) ενώ κι η ΑΕΚ απέναντι στη Χάποελ πέτυχε μόλις ένα (πολύτιμο) γκολ σε δύο ματς. Όσο για τον ΠΑΟΚ, το γκολ στα χρόνια του Λουτσέσκου δεν του ήταν ποτέ ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά σέντερ φορ ακόμα δεν βρήκε και - σύμφωνα με τα ρεπορτάζ - ο Λουτσέσκου δεν κάνει άλλο στις προσπάθειες απ’ το να ασχολείται με το πώς η ομάδα του θ’ ανοίξει απόψε μια κλειστή άμυνα.

Ο Παναθηναϊκός έχασε την πρόκριση στα ματς με τους Σκωτσέζους απ’ την άμυνα του: δέχθηκε τρία γκολ από μια ομάδα που στο πρώτο παιχνίδι μέχρι την αποβολή του Βαγιαννίδη τον είχε πιέσει ως γηπεδούχος ελάχιστα και που στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ μέχρι τη στιγμή της ισοφάρισης δεν είχε σουτ στην εστία του Ντραγκόφσκι. Όμως, η γενικότερη εντύπωση είναι πως στα δύο παιχνίδια πλήρωσε τη δυσκολία του στο γκολ κι ειδικά σ’ αυτό το διάστημα της σεζόν οι γενικές εντυπώσεις μετρούν πιο πολύ απ’ τις λεπτομέρειες διότι δημιουργούν συζητήσεις, που μπορεί να εξελιχτούν σε σοβαρά προβλήματα - κυρίως ψυχολογικά... Δεν έχω καταλάβει τι θα κάνει ο Βιτόρια. Θα έχει υποχρεωτικά τον Σφιντέρσκι αντί του Ιωαννίδη κι ο χρήσιμος Πολωνός θα έχει τα μάτια πάνω του; Το καλό νέο είναι ότι το παιχνίδι των αντεπιθέσεων απέναντι στη Σαχτάρ είναι πιο ταιριαστό απ’ όσο κόντρα στη Ρέιντζερς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Η Ελλάδα κυνηγάει τη 10η θέση στην ΟΥΕΦΑ προκειμένου να έχει τον πρωταθλητή της απευθείας στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης τη σεζόν 2027-28. Ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά (αποκλεισμός του Άρη και μη πρόκριση ΠΑΟ στο Τσάμπιονς Λιγκ) και από σήμερα τα στραβοπατήματα απαγορεύονται δια ροπάλου. Στα χαρτιά τουλάχιστον και κατά τις στοιχηματικές ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι τα φαβορί για την πρόκριση στον επόμενο γύρο των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Οι πράσινοι με ένα ελαφρύ προβάδισμα και ο ΠΑΟΚ με άνεση. Αντίθετα την ΑΕΚ τη θεωρούν το μεγάλο αουτσάιντερ με σαφέστατα το προβάδισμα πρόκρισης να πηγαίνει στους Κύπριους. Όλα αυτά βέβαια θα τα δείξει το γήπεδο, αλλά, όπως και να έχει και οι τρεις ομάδες μας δίνουν σήμερα παιχνίδια φωτιά. Στην πραγματικότητα κανένας από τους τρεις, για τους ίδιους, αλλά και για διαφορετικούς λόγους, δεν έχει το δικαίωμα να αποτύχει.

Σήμερα είναι το πρώτο ματς και μετράει να μπουν οι βάσεις για την πρόκριση, ώστε στις ρεβάνς οι ομάδες μας να έχουν το πάνω χέρι. Αρχικά ο Παναθηναϊκός έχει το πιο δύσκολο έργο και αντίπαλο πολύ δυνατό. Η Σαχτάρ είναι ένα σκαλί πιο πάνω από τη Ρέιντζερς, κόντρα στην οποία ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε. Οι Ουκρανοί είναι «φωτιά» στην επίθεση και το έδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο στο ματς της Τουρκίας και το ίδιο θα προσπαθήσουνε να κάνουνε και σήμερα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει πρώτα να προσέξει την άμυνα του και στη συνέχεια πως θα πετύχει γκολ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Πρώτο επίσημο ματς για τον Δικέφαλο και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Το φετινό καλοκαίρι για το κλαμπ δεν είναι καθόλου απλό, αντίθετα είναι γεμάτο δυσκολίες και κρίσεις. Μέσα σε ένα κλίμα πολύ δύσκολο και περίεργο που έχει δημιουργηθεί λόγω Κωνσταντέλια και Μυστακίδη, η ομάδα του Λουτσέσκου ρίχνεται στην Ευρωπαϊκή μάχη. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι έχει ζήσει δύσκολες στιγμές και έφτασε στα επίπεδα του διχασμού έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια και η Τούμπα αναμένεται κατάμεστη. Για τον ΠΑΟΚ γιατρειά θα είναι οι επιτυχίες της ομάδας στο γήπεδο. Η Βολφσμπεργκερ δεν είναι ομάδα με εμπορικό όνομα. Δεν είναι το κλαμπ που το ακούς και θα σε τρομάξει.

Θα είναι λάθος από τους Θεσσαλονικείς αν θεωρήσουν πως το έργο τους θα είναι εύκολο. Έχει αποδειχτεί το καλοκαίρι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο όποιος και αν είναι ο αντίπαλος. Πρόκειται για μια αυστριακή ομάδα που πήρε το Κύπελλο και έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει υπό πίεση λόγω των όσων έχουν συμβεί, αλλά έχει μια χρυσή ευκαιρία να φέρει την ηρεμία και αυτό θα το πετύχει κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Europa League.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

To ότι η ΑΕΚ νίκησε, έστω και με 1-0 την Μπερ Σεβά στην Νέα Φιλαδέλφεια, της έδωσε την πρόκριση σε συνδυασμό με την τακτική και το μηδέν στην άμυνα και στην Ουγγαρία. Η νίκη προφανώς και απόψε είναι το καλύτερο σενάριο ενόψει της ρεβάνς. Και αν αυτή δεν έρθει, θα πρέπει η «Ένωση», τουλάχιστον να μην ηττηθεί. Το ξέρει αυτό ο Νίκολιτς που είπε ότι η ομάδα πρέπει να επιστρέψει στην Αθήνα με θετικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, είχαμε και το κόψιμο του Μαρσιάλ από την λίστα των δυο αγώνων με την κυπριακή ομάδα. Δίκαιος και σωστός με όλους ο Νίκολιτς, έδωσε τις ευκαιρίες στον Γάλλο σταρ και αφού διαπίστωσε ότι δεν ήταν στο 100% του πάθους που θα όφειλε τον άφησε εκτός και του έστειλε «μήνυμα» αλά Ελίασον.

Ο Μαρσιάλ, που έχει κλειστό τριετές με την ΑΕΚ, προφανώς είναι μια μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα με εγωισμό, που καλείται τώρα να αποδείξει ότι θέλει να παίξει μπάλα και να τα δώσε όλα για την ομάδα. Αν δεν θέλει ας πει στον μάνατζερ του να φέρει μεγάλη πρόταση στην ΑΕΚ. Τόσο απλά. Με τις περιπτώσεις ήδη των Μαρσιάλ και Ελίασον, ο Νίκολιτς δεν έχει αφήσει περιθώρια αμφισβήτησης για κανέναν. Αυτό που είχε πει και στην παρουσίαση του, το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Θέλει μαχητές 100%. Τελεία και παύλα!

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Αρχικά η είδηση: ο Μαρσιάλ εκτός λίστας της ΑΕΚ και στη θέση του για τα δύο προσεχή ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Γιόβιτς. Όσοι εκτιμούν πως ο Νίκολιτς πορεύεται με βάση όσα βλέπει στις προπονήσεις και τους αγώνες, αμέσως αναφώνησε σαν «δίκαιος ο Σέρβος προπονητής»! Θαυμασμός μεγάλος για τον κόουτς, συνεπώς, καθόσον ο Μαρσιάλ πόρρω απέχει από τον καλό του εαυτό και δεν δικαιολογεί ούτε στο ελάχιστο το παχυλό του συμβόλαιο. Μα, για σταθείτε: είναι δίκαιο που μπαίνει ο Γιόβιτς στη λίστα δίχως να έχει καν προετοιμασία; Χωρίς να τον έχει παρακολουθήσει αγωνιζόμενο κανένας στην ΑΕΚ; Εκτός αν γνωρίζει κάτι ο «δίκαιος» Νίκολιτς που δεν γνωρίζει ο κόσμος όλος. Κατά τα λοιπά, έχει το ενδιαφέρον του το πώς θα λειτουργήσει στο εξής ο διάσημος Γάλλος αστέρας.

Αν ο Μαρσιάλ ευαισθητοποιηθεί ώστε να αποδείξει πως παραμένει αποτελεσματικός και σε κάθε περίπτωση να... εξηγήσει στον χορτοτάπητα τα περίπου 3,5 εκατ. ευρώ που λαμβάνει σε ετήσια βάση. Αλλιώς, μάλλον δεν λέει... Παραείναι βαρύ έως και ασύμφορο να έχεις έναν τέτοιον παίκτη στο ρόστερ σου και να τον αφήνεις εκτός Ευρώπης... Το ζητούμενο κάποιες φορές δεν είναι απλά να γίνει ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ. Αλλά να κερδίσει η όποια ομάδα από ποδοσφαιριστές που επιθυμεί να φύγουν είτε γιατί δεν τους θέλει πλέον είτε γιατί δεν μπορεί να καλύπτει τα συμβόλαιά τους. Και αυτό, όμως, θέλει την τέχνη και την τεχνική του. Αρκεί να έχει γίνει η πλέον σωστή εκτίμηση για την αξία των παικτών της ομάδας και των δυνατοτήτων για προσφορά που αυτοί έχουν.

