Γιουνάιτεντ: Συνεχίζονται οι επαφές με τη Λειψία για τον Σέσκο

Ο Σλοβένος έχει συμφωνήσει με τον αγγλικό σύλλογο και πιέζει για την παραχώρηση του.

Συνεχίζεται το σήριαλ της μεταγραφής του Μπέντζαμιν Σέσκο.

Η Νιούκαστλ έχει καταθέσει την καλύτερη οικονομικά πρόταση, ωστόσο ο Σλιοβένος επιθετικός έχει συμφωνήσει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πιέσει τη Λειψία για την παραχώρηση του.

Οι δύο ομάδες είναι σε επαφές και σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Φαμπρίσιο Ρομάνο θα καθίσουν πάλι στο τραπέζι την Πέμπτη 7/8. Η Γιουνάιτεντ φέρεται να δίνει 85 εκατ,. ευρώ, πέντε λιγότερα από την πρόταση της Νιουκάστ.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Λειψία, επανέρχονται σήμερα σε συνομιλίες για τη συμφωνία με τον Μπέντζαμιν Σέσκο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για το τελικό πακέτο.

Ο Σέσκο συμφώνησε χθες με τους προσωπικούς όρους και θα προπονείται ξεχωριστά μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των συλλόγων» αναφέρει το δημοσίευμα.