Χανιά: Απέκτησε μεσοεπιθετικό από την Αργεντινή

Η κρητική ομάδα ανακοίνωσε την μεταγραφή του Εζεκιέλ Ορτίγκοσα.

Το νέο απόκτημα της ομάδας των Χανίων αγωνίζεται στα αριστερά της επίθεσης.

Η ανακοίνωση των Χανίων

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Αργεντινό επιθετικό Iván Ezequiel Ortigoza.

Ο Ortigoza γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1995 στη Ροζάριο της Αργεντινής και έχει ύψος 1,67 μ.. Αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ, διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα και ευχέρεια στο ένας-εναντίον-ενός, ενώ το δυνατό του πόδι είναι το αριστερό.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Las Parejas, όπου γρήγορα προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ομάδων από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Αργεντινής.

Στην πορεία του αγωνίστηκε στη Gimnasia στην Β’ Εθνική Αργεντινής, με την οποία κατέγραψε 46 συμμετοχές και σημείωσε 6 γκολ, αποτελώντας σημαντικό μέλος της επιθετικής της γραμμής. Ακολούθησε ο πρώτος εκτός συνόρων σταθμός της καριέρας του, η ομάδα CD Macará του Εκουαδόρ, με την οποία αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία σε 15 αγώνες, πετυχαίνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 1 ασίστ, πανηγυρίζοντας μάλιστα την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2021-22. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στην ιστορική Belgrano της Αργεντινής, όπου κατέγραψε 13 συμμετοχές και 2 ασίστ, αγωνιζόμενος και στην Α’ Κατηγορία της χώρας του.

Τα τελευταία χρόνια συνέχισε την καριέρα του στο αργεντίνικο πρωτάθλημα, φορώντας τις φανέλες των San Miguel και Colegiales, καταγράφοντας συνολικά πάνω από 90 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η εμπειρία του, η ικανότητά του να διασπά άμυνες και η ποιότητά του στην αριστερή πτέρυγα αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά που φέρνει στην ομάδα των Χανίων, όπου φιλοδοξεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της.

Ivan, καλώς ήρθες στα Χανιά!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!