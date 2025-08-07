«Ο Σένον θέλει να παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό»

Την επιθυμία του να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό φαίνεται να εξέφρασε στη διοίκηση της Μπόκα Τζούνιορς ο Κέβιν Σένον.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο από τη Λατινική Αμερική, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο Αργεντινός εξτρέμ ζήτησε να πουληθεί στην ομάδα του Πειραιά.

Από την πλευρά της, η Μπόκα παρουσιάζεται ανοικτή σε διαπραγματεύσεις, αν οι «ερυθρόλευκοι» ανεβάζουν την προσφορά τους για τον παίκτη. Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους φαίνεται ότι έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στα 7 εκατ. ευρώ, πρόταση που απέρριψε η ομάδα από την Αργεντινή.

Στο Μπουένος Άιρες ωστόσο, εκτιμούν ότι ο παίκτης τελικά θα παραχωρηθεί αλλά η ομάδα θέλει να πάρει περισσότερα χρήματα.

Να σημειωθεί ότι ο Σένον σύμφωνα με ρεπορτάζ, μαζί με κάποιους άλλους παίκτες της Μπόκα, συμμετείχαν σε μέρος του προγράμματος της ομάδας, χωρίς να έχει ο ίδιος κάποιο τραυματισμό και έμειναν εκτός από τη βασική ομάδα.