Βήμα πρόκρισης θέλει η ΑΕΚ στην Κύπρο

Η «Ένωση» αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη Λεμεσού (19.00, Cosmote Sport 2) στην πρώτη «μάχη» για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off του Conference League θέλει να κάνει η ΑΕΚ.

Η «Ένωση» στις 19.00 (Cosmote Sport 2) αντιμετωπίζει στο «Alphamega Stadium» της Κύπρου τον Άρη Λεμεσού.

Με τον κόσμο στο πλευρό της η ΑΕΚ θέλει το θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς της OPAP Arena σε μία εβδομάδα για να εξασφαλίσει την πρόκριση για τα play off της διοργάνωσης εκεί όπου θα την περιμένει ο νικητής του νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ.

«Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι και αν πάμε έτσι στο παιχνίδι, τότε μπορούμε να περιμένουμε ένα καλό αποτέλεσμα» δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Μαρσιάλ ενώ συμπεριέλαβε τον νεοαποκτηθέντα Λούκα Γιόβιτς. Ο τελευταίος πάντως, δεν ταξίδεψε στην Κύπρο και έμεινε στην Αθήνα για να προετοιμαστεί για τον αγώνα ρεβάνς.

Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Ρότα που την Τετάρτη αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση. Με δεδομένο ότι στη λίστα δεν είναι ούτε ο Οντουμπάτζο, αν ο Ρότα δεν μπορέσει να αγωνιστεί, ο Νίκολιτς θα πρέπει να βρει λύση εκ των έσω.