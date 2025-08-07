Βήμα πρόκρισης θέλει η ΑΕΚ στην Κύπρο

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off του Conference League θέλει να κάνει η ΑΕΚ.
Η «Ένωση» στις 19.00 (Cosmote Sport 2) αντιμετωπίζει στο «Alphamega Stadium» της Κύπρου τον Άρη Λεμεσού.
Με τον κόσμο στο πλευρό της η ΑΕΚ θέλει το θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς της OPAP Arena σε μία εβδομάδα για να εξασφαλίσει την πρόκριση για τα play off της διοργάνωσης εκεί όπου θα την περιμένει ο νικητής του νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ.
«Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι και αν πάμε έτσι στο παιχνίδι, τότε μπορούμε να περιμένουμε ένα καλό αποτέλεσμα» δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Μαρσιάλ ενώ συμπεριέλαβε τον νεοαποκτηθέντα Λούκα Γιόβιτς. Ο τελευταίος πάντως, δεν ταξίδεψε στην Κύπρο και έμεινε στην Αθήνα για να προετοιμαστεί για τον αγώνα ρεβάνς.
Αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Ρότα που την Τετάρτη αισθάνθηκε αδιαθεσία και δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση. Με δεδομένο ότι στη λίστα δεν είναι ούτε ο Οντουμπάτζο, αν ο Ρότα δεν μπορέσει να αγωνιστεί, ο Νίκολιτς θα πρέπει να βρει λύση εκ των έσω.