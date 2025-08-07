Παναθηναϊκός: Πρώτο βήμα κόντρα στη Σαχτάρ

Δύσκολη αποστολή για τους Πράσινους απέναντι στην ποιοτική Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι τους για τον 3ο προκριματικό του Europa League (Cosmote Sport 1, 21:00).

Χωρίς να λείπουν τα προβλήματα για τον Ρουί Βιτόρια, το Τριφύλλι θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League και την εξασφάλιση της παρουσίας του σε League Stage και τη φετινή σεζόν.

Διόλου εύκολη η αποστολή των Πρασίνων κόντρα στην ισχυρή και ιδιαίτερα ποιοτική Σαχτάρ, που στον προηγούμενο γύρο διέλυσε την Μπεσίκτας.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ιωαννίδη και Μπακασέτα που υπέστησαν θλάση, με τον δεύτερο μάλιστα να μένει κι εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς με τους Ουκρανούς. Στον αντίποδα δηλώθηκε ο νεοαποκτηθείς Ανάς Ζαρουρί που διεκδικεί και χρόνο συμμετοχής, αναλόγως της εξέλιξης του αποψινού αγώνα, ενώ επανέρχεται μετά τον τραυματισμό του και ο Μανώλης Σιώπης.

Από την άλλη πλευρά έχει και ο Αρντά Τουράν δύο σημαντικά προβλήματα στην επιθετική γραμμή του, αφού τέθηκαν νοκ άουτ ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Κέβιν και ο φορ Λασινά Τραορέ.