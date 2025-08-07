Περιμένει το «Ok» για να ταξιδέψει στο Μάντσεστερ ο Σέσκο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να πυροδοτήσει την «βόμβα» με τον Μπέντζαμιν Σέσκο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Λειψία έχουν μπει στο τελικό στάδιο.

Ο Σλοβένος επιθετικός έχει αποδεχθεί ήδη την πρόταση των «Κόκκινων Διάβολων», απορρίπτοντας την προοπτική της Νιούκαστλ και πλέον η Γιουνάιτεντ φουλάρει για την απόκτησή του.

Οι Άγγλοι προσφέρουν στην Λειψία 80 εκατ. ευρώ, με το ποσό να μπορεί να ανέβει στα 90 εκατομμύρια μέσα από μπόνους επίτευξης στόχων, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στα τελικά στάδια των επαφών.

Ο Σέσκο, μάλιστα προπονείται μόνος του, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και περιμένει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην Αγγλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Γιουνάιτεντ.