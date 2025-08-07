Ράσταβατς: «Γινόμαστε πιο ώριμοι, έχουμε βελτιώσει μερικά πράγματα σε σχέση με πέρυσι»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, μετά τη φιλική νίκη επί της Αλ Φέιχα, αναφέρθηκε στην μέχρι τώρα προετοιμασία των Κρητικών και την ωριμότητα που βγάζουν οι παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του ΟΦΗ:

για το φιλικό ματς με την Αλ Φέιχα: «Είναι καλό να παίρνεις νίκη. Για εμάς ήταν σημαντικό ότι παίξαμε ένα παιχνίδι διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα. Κόντρα σε ένα αντίπαλο με διάφορες επιθέσεις, είχαμε παραπάνω χρόνο να οργανώσουμε τις δικές μας. Θα πρέπει μέσα στο παιχνίδι να αυξήσουμε λίγο παραπάνω την ταχύτητα μας και την ταχύτητα που κάνουμε τις συνεργασίες μας».

Για την προετοιμασία της ομάδας: «Αυτό που μου άρεσε είναι ότι η ομάδα έχει αρχίσει να γίνεται πιο ώριμη. Μερικά κομμάτια του παιχνιδιού σε σχέση με πέρυσι τα έχουμε βελτιώσει. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν κρατήσαμε το μηδέν σε κανένα φιλικό».

Για το τι πρέπει να αλλάξει στη συνέχεια: «Χρειάζεται να αυξήσουμε την ταχύτητα στο παιχνίδι μας και τη συνεργασία μεταξύ των παικτών. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα είμαστε σε ακόμη καλύτερο επίπεδο ενόψει της έναρξης της σεζόν».